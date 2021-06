Florito: "Con la complicidad de Juntos por el Cambio, el kirchnerismo aprobó una ley que de equidad no tiene nada"

La diputada provincial, Betina Florito, repudió la Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación de la República Argentina, sancionada por el Congreso Nacional.

Además criticó la decisión de 8 diputados de Juntos por el Cambio que dieron quórum para su tratamiento. "Esa decisión claramente reafirma el negocio de la grieta", afirmó.

La presidenta del bloque Somos Vida Santa Fe expresó que la iniciativa aprobada “de equidad no tiene nada”. Por el contrario, “busca condicionar el reparto de la pauta oficial y disciplinar a los medios de comunicación a través de la obtención de un <certificado de equidad>”.

“Por otra parte, el lenguaje inclusivo no puede ser una imposición, menos aún por parte del Estado. Eso no puede constituir un requisito obligatorio para acceder al régimen de incentivos, ya que los cambios en la lingüística y en la morfología de la lengua no pueden ser impuestos por antojo del sector político que circunstancialmente está al frente del Estado”, sentenció.

La legisladora citó a la Academia Nacional de Educación cuando hizo público su apoyo a lo manifestado por la Academia Argentina de Letras que al cabo de una extensa fundamentación afirmó que “no deben forzarse las estructuras lingüísticas del español para que se conviertan en espejo de una ideología, pues la Gramática española que estudiamos no coarta la libertad de expresarnos o de interpretar lo que expresan los demás. Lo afirmamos con la convicción de que una lengua que interrelaciona nunca excluye”.

Cabe mencionar que la ley sancionada durante la madrugada del viernes tiene como objeto promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada.

La iniciativa establece la creación de un registro de medios privados que deberán recibir un certificado por parte de la autoridad de aplicación de la Ley, que determine el Poder Ejecutivo. Para recibir el mencionado certificado deberán cumplir con una serie de condiciones, entre las que se incluye la promoción del lenguaje inclusivo.