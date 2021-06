La dirigencia de Central mantendrá el plantel

Los dirigentes de Rosario Central intentarán mantener el plantel profesional que se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, en los que enfrentarán a Deportivo Táchira de Venezuela el 15 y el 22 de julio, y sólo lo reforzarán si antes transfieren el pase de algún jugador "en una cifra que sea imposible de rechazar".

"No vamos a traer ningún jugador si antes no hay una venta, si no hay un ingreso importante vamos a quedarnos con el plantel que el miércoles vuelve a practicar y que está bien armado", advirtió esta mañana una fuente "canalla" a Télam.

De momento, Central no tiene propuestas por ningún jugador, aunque desde México llegan rumores de un posible interés por el delantero Luca Martínez Dupuy, nacido en ese país.

También podría surgir una oferta de Independiente por el defensor Nicolás Ferreyra, que tiene contrato hasta diciembre con opción de compra a favor del club rosarino.

Por otra parte, los jugadores apuntados por el club en caso de necesitar salir al mercado son el mediocampista Jesús Soraire (Arsenal) y el colombiano Jonathan Copete, de Santos de Brasil.