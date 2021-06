"Messi y Cristiano Ronaldo te ofrecen tres o cuatro situaciones de gol por partido"

Gonzalo Higuain, delantero argentino del FC Miami de la MLS de Estados Unidos, consideró hoy que para jugar con Messi y Cristiano Ronaldo "hay que entenderlos y ser muy inteligentes" para aprovechar las tres o cuatro situaciones de gol que ofrecen por partido a sus compañeros de ataque.

"Tuve la suerte de jugar con ambos al lado, te ofrecen tres o cuatro situaciones de gol por partido, hay que ser muy inteligente para saberlas aprovechar", explicó el delantero, en una entrevista que concedió en los Estados Unidos y fue publicada por el periódico italiano Tuttosport.

"Para poder jugar al lado de ellos hay que saber adaptarse para poder servirles. En lo personal fue un privilegio haber jugado con los dos", detalló Higuaín, quien coincidió con Messi en el seleccionado argentino y con "CR7" en el Real Madrid.

El goleador surgido en River y de importante trayectoria en Europa, donde jugó para Real Madrid, Juventus, Nápoli y Chelsea, se incorporó a la MLS el año pasado para jugar en el FC Miami.

"En Europa no pude encontrar serenidad afuera del futbol, por eso debía cambiar de aire. La MLS no es una liga tan sencilla como imaginaba, pero me estoy adaptando", confesó el "Pipita", de 33 años.