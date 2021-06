Perotti descartó que existan "vacunatorios VIP" en Santa Fe

Este martes, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, volvió a negar la existencia de un “vacunatorio VIP” en la provincia. Lo hizo en el marco de un acto por el 183° aniversario del fallecimiento del Brigadier General Estanislao López, donde se aprovechó la fecha para reabrir la "Casa del Brigadier".

Al ser consultado sobre supuestos privilegios, Perotti expresó: “Son temas que alguien quiere instalar. Pasamos el millón de personas vacunadas. Pasamos de tener testeados a un número creciente a un número de personas diarias. Estamos turnando a dos semanas consecutivas con la posibilidad de que cada santafesino sepa hacia dónde marcha. Que puede haber errores, siempre puede haber. Ahora si algo no existe es una decisión de privilegio. El gobernador se vacunó cuando tuvo que vacunarse. Nadie del gabinete se vacunó antes de que le toque”.

“Frente a alguna denuncia infundada me presenté a la Justicia. Personalmente y mi familia, fuimos todos sometidos a muestras para constatar que no nos habíamos vacunado. Ese es el valor que le damos a la vacunación”, agregó.

Posteriormente, dijo que luego de vacunar a los trabajadores de salud, por estar “cerca” del virus, comenzó el registro de inscripción. “El que no está inscripto, no se vacunó en esta provincia. Y no se va a vacunar. ¿Cuál es la tarea más importante que necesitamos hoy?: Que no nos quede ninguno sin vacunar. Que ese millón siga creciendo", manifestó Perotti.