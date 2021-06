Cristian Argiz: "Messi es nuestro as de espadas"

La selección Argentina está en Brasil participando de la Copa América 2021. Además se prepara para jugar por las Eliminatorias en busca de un lugar para el mundial de Qatar 2022 que se llevará a fines del año que viene.

En diálogo con Sin Mordaza, Cristian Argiz, agente asesor de la liga española y director deportivo de Sport Club argentino, analizó la selección de Lionel Scaloni, a Messi y dio su candidato a ganar el torneo.

¿Cómo ves a la selección Argentina en la Copa América?

En líneas generales bien, me sorprendió gratamente el portero Martínez, el central Romero y el lateral Mahuel Molina.

¿Y a Lionel Messi como lo viste en Brasil?

Lo de Messi es increíble es nuestro as de espadas, siempre juega bien y cada vez se parece más en los gestos a Maradona.

Se habla de Brasil como ganador del torneo. ¿Cuál es tu candidato?

Sin dudas va a estar entre Brasil y Argentina. Creo que esta copa no se le escapa ni a Messi ni a Argentina. Seremos campeones después de tantos años.

¿Bancas a Lionel Scaloni?

Sí por supuesto es el técnico de nuestra selección, creo que se equivocó y no me gustó lo qué pasó con Foyth y que no puede prescindir de Agüero como titular es nuestro as de bastos.