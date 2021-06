Volvió el tridente del "Tata" Martino

Lionel Scaloni se pareció a uno de sus antecesores en el cargo de entrenador del seleccionado argentino además de por sus orígenes futbolísticos en Newell's Old Boys, como lo es Gerardo Martino, al incluir ante Paraguay por Copa América en Brasil, un tridente ofensivo integrado por la "vieja guardia" de la "Generación Lío" que compusieron Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María.

La primera decisión que tomó el "Tata" cuando llegó al seleccionado pos Mundial de Brasil 2014 fue darle un contexto más ofensivo al seleccionado a partir de un parado inicial en el que Messi arrancaba como puntero derecho y Di María como izquierdo, con el "Kun" de centrodelantero y Javier Pastore enganchando por detrás de ellos.

"Yo prefiero jugar más con Di María que con Messi, porque ´Fideo" me pica al espacio y favorece mi estilo, mientras que ´Lío' siempre se te acerca para tocar en corto y esa no es lo que más me gusta hacer", le confió Pastore a Télam un 20 de junio de 2015, el día de su cumpleaños número 26, "la mejor edad para un futbolista", según su impresión, durante la Copa América de Chile. A Estados Unidos fue, pero no pudo jugar por lesión.

Sea por gustos o porque las calidades imperan sobre ellos, lo concreto es que los cuatro cumplieron grandes actuaciones, como un 6-1 sobre Paraguay en semifinales pero, sobre todo, un encuentro ante Colombia que extrañamente finalizó 0-0 (se ganó por penales) pero en el que se vio lo mejor de ese cuarteto.

El tiempo pasó, la selección de Martino perdió dos finales de Copa América en dos años, esa de Chile ante el local y la de 2016 en Estados Unidos ante el mismo rival, y ese "4-3-3 que cuando Pastore se viene al medio se hace 4-2-1-3", según el real saber y entender del "Tata".

Aquella selección, la que mejor jugó en los últimos años pero no pudo coronar, pese a terminar invicta en ambas Copa América (las finales se definieron por penales), tenía el respaldo de un Javier Mascherano también impecable.

Pero el "Messi, Agüero y Di María" salía de memoria, y no era un dato menor terminar una formación con esos tres nombres que brillaban en el exigente fútbol europeo al máximo nivel. Hoy Scaloni, quizá recordando aquellos buenos viejos tiempos, decidió desempolvar ese tridente. Y "Fideo" fue el mejor de los tres, con una gran asistencia para el único gol del partido a Alejandro "Papu" Gómez.

"Lío" alcanzó a Mascherano como los dos jugadores con más presencias con la camiseta de la selección mayor (147).

Y al "Kun" el destino le sonrió apenas iniciado el partido ante los paraguayos al caerle una pelota "del cielo", sin marca, para anotar como en aquellos tiempos, pero no pudo o no supo aprovecharlo, y dejó pasar el tren. Quien sabe si Scaloni volverá a juntar a estos tres amigos otra vez, pero seguramente el "Tata" se habrá puesto contento en México.