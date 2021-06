Reabrirán de manera parcial las exportaciones de carne

El gobierno nacional anunció la reapertura de las exportaciones de carnes con un cupo de hasta el 50% del volumen mensual promedio exportado en 2020 por cada frigorífico, de manera de incrementar la oferta doméstica y asegurar cortes populares a precios accesibles.

De la misma manera, se avanzará durante los próximos 30 días en el desarrollo de un nuevo Plan Ganadero que tendrá como objetivo incrementar la productividad del sector, y cuyos lineamientos principales los presentó el presidente Alberto Fernández en una reunión de trabajo que encabezó en Casa Rosada con entidades agropecuarias.

Para ello, en las próximas horas se publicará un Decreto de Necesidad y Urgencia que, para "ordenar el funcionamiento del sector cárnico", flexibiliza las exportaciones, dispone medidas para estabilizar los precios del mercado interno y anuncia la presentación del Plan, confirmaron los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, en conferencia de prensa luego de la reunión.

Los funcionarios señalaron que las medidas responden a que el precio de la carne en el mercado local "se incrementó al doble del promedio de los aumentos de los alimentos" y subrayaron que esas subas "no tienen justificación en la variación de los costos de la cadena de producción".

Exportaciones

Kulfas adelantó que, por fuera de los envíos que responden a las "cuotas" como la Hilton, o los acuerdos con los mercados de Estados Unidos y Colombia, hasta el próximo 31 de agosto se podrá exportar hasta el 50 % del volumen mensual promedio exportado en 2020.

En ese sentido, el ministro habló de una "rehabilitación gradual" de las exportaciones luego del cierre de 30 días que se dio en el último mes y afirmó que podría haber más flexibilizaciones de constatarse la estabilización y la baja en el precio de algunos cortes.

Por otro lado, hasta el 31 de diciembre no se podrán vender al exterior medias reses, cuartos con huesos y 7 cortes vacunos: asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío.

Según los cálculos oficiales, esas medidas generarán de 20,000 a 30.000 toneladas adicionales para el mercado interno y se espera, por lo tanto, una estabilización y baja de algunos precios.

"Estos 30 días fueron planteados como un parar la pelota. Fueron atípicos porque hubo ceses de comercialización. Hemos visto incrementos que no tienen relación con ninguna estructura de costos", destacó Kulfas quién además suscribió la idea de que "el corte parrillero" se "quede en Argentina".

Posición de la Sociedad Rural

Ignacio Mántaras, presidente de la Sociedad Rural Argentina, expresó su desacuerdo con la medida. "Al gobierno le cuesta reconocer que fue una mala decisión el freno de las exportaciones de carne. Los cortes que se exportan no son los que se consumen, por lo que cerrar exportaciones no baja el precio de la carne local. Hace una puesta en escena, hace un anuncio unilateral, un decreto, que consagra la suspensión de las exportaciones con cupos, tomando los parámetros del año pasado, lo que ya deja afuera a muchos exportadores. Esto distorsiona, genera muchas intervenciones", explicó.

"El precio de la carne tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, es un problema de la economía no de las exportaciones. Los voceros del gobierno saben que estas son medidas electorales. El gobierno pretende anunciar cortes a precios populares en el conurbano bonaerense, sabiendo que no llega a todo el país, no va a llegar a las provincias; todo a costa de sacrificar la cadena de exportación de otras zonas".

