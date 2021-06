El escándalo policial de More Rial en Córdoba

Indignada por cómo la trató la policía en un control en Córdoba, Morena Rial se descargó en las redes sociales y dio detalles del confuso episodio que protagonizó.

En sus stories de Instagram, mostró la multa que recibió por supuestamente tener las luces traseras sin funcionar. Sin embargo, ella remarcó que funcionaban correctamente.

"Un control policial en Córdoba, luego de revisarme todo el auto... Tratarme como si fuera una delincuente. Me maltrataron", expresó la hija de Jorge Rial, muy enojada, en la story que compartió Exitoina. Y fue por más, mostrándose en desacuerdo con el motivo de su multa.

"Como no encontraron nada, me hicieron una multa porque las luces no funcionan. Dejo una foto para que se vea que sí funcionan. Me da vergüenza el trato hacia las mujeres y las personas en general por parte de la policía de Córdoba", cerró Morena remarcando que tuvo "mucho miedo".

Fuente: Ciudad Magazine