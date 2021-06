La respuesta de Scioli al ministro de Economía de Brasil tras la polémica por el Mercosur

El embajador argentino en tierras cariocas, Daniel Scioli, le respondió este sábado al ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, quien señaló que Argentina frena la "modernización" del Mercosur al oponerse a una baja del 20% de los Aranceles Externos Comunes en 2021.

"La posición argentina no es ideológica sino que busca una modernización racional del Mercosur", dijo.

Guedes criticó la posición argentina, que plantea reducir los aranceles un 10% hacia 2022, durante una exposición ante una comisión del Senado brasileño.

"El ministro de economía de Brasil, Paulo Guedes, me atribuyó erróneamente ayer la redacción de la carta en la que los ex-presidentes Lula y Cardoso defienden la integridad del Mercosur, y manifiestan que no es momento de reducir el arancel externo común de manera unilateral. El Ministro señaló también que Argentina impedía la modernización del bloque. Quiero manifestar que esas declaraciones no se condicen con el espíritu de unidad y compromiso con la integración bilateral que siempre he promovido", comenzó Scioli su descargo.

Además ratificó que la posición argentina sostenida por el Presidente Alberto Fernández "no es ideológica sino que busca una modernización racional del Mercosur consistente con los tiempos actuales, defendiendo el empleo y desarrollo de las industrias de Argentina y Brasil".

"Nuestra oposición a la reducción del arancel externo del Mercosur promovida por el gobierno brasileño es sostenida no solamente por todo el sector industrial del ambos países sino también por los trabajadores y sindicatos de Brasil y Argentina", continuó.

En tanto, desmintió que haya promovido la carta de los expresidentes Lula y Cardoso: "en mi rol institucional como Embajador, me reuní no solamente con ambos respetados ex-presidentes sino también con los expresidentes Sarney y Collor de Mello, para escuchar sus experiencias sobre el valioso vínculo entre Argentina y Brasil".

"El gobierno argentino continuará defendiendo el trabajo, la producción industrial y el desarrollo de nuestras naciones, buscando la unidad con Brasil como eje central del Mercosur y defendiendo la apertura responsable, el trabajo, la producción industrial y el desarrollo de nuestras naciones. Buscaremos el consenso y mantendremos siempre espíritu de diálogo en las negociaciones bilaterales", destacó Scioli.

"El Gobierno Argentino tiene absoluta confianza que los problemas económicos y sociales que tenemos en la región se resuelven con más Mercosur, y ese el sentido de mi trabajo como Embajador", finalizó.