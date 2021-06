Los pescadores lanzaron un ultimátum al gobierno

Cabañeros, guías de pesca y prestadores de otros servicios turísticos de la provincia de Santa Fe le solicitaron al Gobierno provincial “con carácter de urgencia” ser habilitados para volver a trabajar y anunciaron que mañana cortarán el tránsito en calles de Rosario, Reconquista y la ciudad de Santa Fe.

El gobierno santafesino anunció el viernes pasado la continuidad de las medidas de cuidado para evitar contagios, entre las que siguen suspendidas “las actividades náuticas, pesca deportiva y recreativa en modalidad costa y embarcados, actividades de los clubes deportivos y guarderías náuticas”.

Ante la noticia, el sector que presta ese tipo de servicios interrumpió este lunes el tránsito en la esquina de avenida Alem y calle Tucumán, en la capital de la provincia, en adyacencias al ingreso al puente Rosario-Victoria y en el puerto de la ciudad de Reconquista.

En diálogo con el móvil de Mañana Oh! Miguel Ortiz, guía de pesca, sostuvo que "le vamos a dar 24 horas al Gobierno que decida y nos responda, no cortamos para que nos den un subsidio que nos entierran en cuotas que no vamos a poder pagar, nosotros no queremos arreglar con plata, nosotros queremos trabajo".

"Y esto también es para todos los particulares a quienes les gusta la pesca deportiva", explicó y reveló que si no hay respuestas, el miércoles realizarían un nuevo corte.

Tras la manifestación, el Ministerio de la Producción convocó para mañana a quienes hoy interrumpieron el tránsito en Santa Fe.