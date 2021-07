Fernando Gamboa: "Estamos preparados para llegar a donde queremos llegar, las ganas están"

Newell's transita su tercera semana de pretemporada de cara al inicio del nuevo torneo de la Liga Profesional donde enfrentará en su debut a Talleres de Córdoba en el Coloso Marcelo Bielsa.

Luego del entrenamiento de este jueves por la mañana en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, el entrenador leproso, Fernando Gamboa, dialogó en conferencia de prensa y realizó un balance de los primeros 15 días al mando del primero equipo rojinegro.

"Estamos bien la idea se recalca todos los días, y es maso menos lo que vamos a buscar en cancha, en lo físico tener resto para ir a buscar los resultados y tener el protagonismo que debemos tener porque somos Newells. Estamos agradecidos a los jugadores nunca pusieron reparo a nada de lo que hemos planificado de cara al próximo torneo", arrancó el DT y transcribió Rosario Nuestro.

A la hora del armado del plantel, Gamboa aclaró que por ahora se mantendrá la base de futbolistas para afrontar el torneo que arrancará el 16 de julio: "Yo estoy hablando con Lucas (Bernardi) y me dijo que no hay nada en particular por la venta de algún jugador clave en el equipo, en caso de que pasara me avisaría".

Cuando fue consultado por la camada de futbolistas de divisiones inferiores, el técnico leproso explicó: "El día de mañana buscamos que los pibes, crezcan en él club, vemos que los jugadores juveniles progresen en el primer equipo, no hay que apurar a los jugadores para que debuten".

"Nos falta mucho para lograr lo que queremos, pero estamos preparados para llegar a donde queremos llegar, las ganas están", concluyó.