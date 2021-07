Daniel Fagiani y Luciano Vella se sumaron a Newell’s

Los ex futbolistas leprosos serán parte de la estructura implicada al proyecto futbolístico.

El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que se integraron a la gerencia de fútbol dos ex jugadores de la Institución: Daniel Fagiani y Luciano Vella.

La estructura que cuenta con Lucas Bernardi a la cabeza, suma al Indio en el acompañamiento de la gestión del fútbol juvenil y al Tano en la misma tarea referida al fútbol profesional. En el fútbol infantil continúa al frente Raúl Damiani y en el fútbol juvenil, los coordinadores generales Enrique Borrelli y Juan Cruz Anselmi.

Ambos iniciaron sus carreras deportivas en las divisiones menores del club y alcanzaron la primera división, defendiendo los colores rojo y negro en 115 y 145 ocasiones respectivamente. Vale resaltar que Luciano además consiguió alzarse con el título de campeón por el Apertura 2004.

La institución celebra sus regresos, considerando que podrán aportar todos sus conocimientos y condiciones al proyecto futbolístico a fin de alcanzar los objetivos planteados de aquí en adelante.