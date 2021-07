Mar Tarrés renunció a La Academia

Mar Tarrés anunció en sus redes que renunció a Showmatch: La Academia 2021 y culpó a los medios. La decisión se dio luego de que Ángel de Brito confirmó que a pedido de la participante la producción desvinculó a Judith Kovalovsky y le puso nueva coach después de tildarla de traidora, exponer la mala relación que tenían y acusarla de dejar sin trabajo a otros.

"Me duele muchísimo cómo inventan títulos los medios para vender noticias y dejarme mal parada a mí", empieza el posteo que Mar Tarrés publicó en su cuenta de Facebook acompañando de una nota de la página web de El Trece cuyo título dice "Mar Tarrés logró que desvincularan a Judith Kovalosky". Sin embargo, la noticia fue dada por de Brito, integrante del jurado del certamen conducido por Marcelo Tinelli.

"Esta persona no es víctima de nada. Es una mujer con mucha influencia en canal 13 por su pareja", repitió, recordando una vez más que Kovalosky es pareja y madre de los hijos de Paul Kirzner, el hermano de Adrián Suar y parte de Polka.

"Es muy soberbia, autoritaria y cree que todos les tenemos que chupar las medias por el poder que ella tiene", la fustigó. "Si no ensayábamos al horario que ella quería se enojaba", mencionó en referencia al conflicto inicial entre ellas, ya que trascendió que llegaba tarde a los ensayos. "Yo por mi trabajo solo puedo ensayar después de las 18 horas. Me hizo perder un montón de trabajo y fui muy irresponsable todo este tiempo con actividades que son parte de mi pequeña empresa por salir corriendo a ensayar a la hora que a ella se le cantaba así no se enojaba", se justificó.

"Jamás se cumplió mi pedido de ensayar después de las 18 horas, que es el arreglo que yo hice con la producción antes de que empiece el programa, y me dijeron que sí, que el horario de ensayo lo ponía yo y resulta que lo terminaba manipulando ella", concluyó el posteo en el conglomerado estadounidense de redes sociales.

En la publicación, además agregó un mensaje para Marcelo Tinelli. "Y sobre todo gracias @marcelotinelli por darme esta increíble oportunidad que era mi sueño, tu producción y toda tu gente es maravillosa. Me hicieron sentir incluida, respetada y que mi trabajo vale. Nunca me voy a olvidar de las cosas lindas que me dejo este trabajo. Conocí a famosos que nunca pensé que podrían ser tan buena onda y humildes, todos mis compañeros son personas súper divertidas y respetuosos. Los quiero", escribió la humorista y empresaria.

Qué dijo Judith Kovalosky

Horas después de haberse cruzado con Mar en la pista de Showmatch, Judith usó sus redes sociales para defenderse del ataque de la participante. “Aprendí a no discutir, ni hacer público lo privado… Estoy muy tranquila de que cumplo con mi trabajo a rajatabla y como digo siempre soy una rusita trabajadora…”, de esta manera comenzó Kovalovsky su historia de Instagram dirigida a Tarrés pero sin mencionarla.

Y siguió: “A las mentiras no puedo responder, ni me preocupan, eso le enseño a mis hijos, NO SE MIENTE, me baso en la realidad que siempre es concreta y la conocen todos los que me rodean”

