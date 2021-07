Carlos Kambourian duro con el gobierno: "No existen medidas contra la pandemia"

Cuando pareciera que los indicadores pandémicos comienzan a mejorar, el conocido epidemiólogo Carlos Kambourian, afirmó que "No se están tomando medidas. Excepto una campaña de vacunación muy lenta, pero otro tipo de medidas yo no estoy viendo, más allá de las restricciones de los vuelos que no tienen a esta altura ningún tipo de sentido".

Afirmó que la variante Delta "es para preocuparse. La vamos a tener en Argentina, falta muy poco tiempo para que sea de circulación comunitaria. Contagia un 70 por ciento más que su antecesora. Claramente estamos en un momento de tensa calma en donde posiblemente en un par de semana tengamos un brote de casos muy importante".

El entrevistado refirió que la medida que hay que tomar es vacunar a la población con dos dosis. "Por qué no se hace es una respuesta que tiene que dar el presidente. Su obligación es que sus funcionarios tienen una tarea que cumplir, que es comprar las vacunas. Ya no faltan en el mundo, hay en todos lados. Hay vacunas en Argentina también, hay 5 millones que no se aplican".

Kambourian ironizó en Cadena OH! y apuntó que "El gobierno está guardando vacunas por si hay una pandemia". Pero la respuesta para él es que están guardadas en stock por si hay una crisis sanitaria. "El mejor lugar para las vacunas es el cuerpo de la gente".

Vacunas

Para el doctor, la posibilidad de controlar esta pandemia existe, y no se debe creer lo contrario. "No es difícil, sólo hay que tomar decisiones. Comprar vacunas, todas las vacunas. Con Pfizer sólo se firmó un papel, no hay todavía y no va a haber en el corto plazo. Menos para chicos menores de 16 años, porque Anmat las autoriza sólo para mayores. Emitió un informe que dice que las vacunas están disponibles para mayores de 16, cuando en el resto del mundo se aplica a mayores de 12 años".

La combinación de vacunas no es lo ideal pero afirmó que hay estudios y se tendrá una certeza en el corto plazo. "Viene a paliar el déficit de segundas dosis. No es lo ideal combinar marcas, pero dada la escasez de vacunas que Argentina decide tener, puede ser una posibilidad".

Por otra parte, consultado por el plazo de aplicación de la Sputnik V, señaló "La vacuna rusa tiene un tiempo de aplicación de segunda dosis en 21 días, se extendió por la falta de vacunas. Ahora se acortó a 8 semanas. Claramente a medida que pase el tiempo la preocupación tiene que crecer, y va a seguir siendo así".

Vida política

En otro ámbito de la vida, Kambodurian también se encuentra activo. Comentó que empezó a reunirse con una fuerza política y considera su participación. "Estoy analizando propuestas profundamente, para definitivamente cambiar Argentina. Yo no quiero que mis hijos se vayan de este país. Pero necesito garantías que los espacios que me proponen tengan en claro que las cosas se cambian o se cambian, porque sino no tiene ningún sentido".

"Cuando uno hace gestión sanitaria, se relaciona mucho con la política. Sin lugar a dudas la política es una buena herramienta, siempre y cuando la haga gente que sabe de sufrimiento y de necesidades. Es hora de vaciar la política de los políticos. Voy a estar disponible siempre para trabajar en ese sentido".

Por último, comentó que América decidió no invitarlo más a su empresa. "Evidentemente hay funcionarios nacionales que tienen ciertas acciones o posiblemente sean socios. Me han dicho claramente que no soy conveniente para estos funcionarios que tienen intereses en el canal".

