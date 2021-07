Vucasovich: “No tengo jefe político y espero estar a la altura del Lole”

Alejandra Vucasovich ocupará la banca en el Senado nacional que dejó vacía al fallecer Carlos Alberto Reutemann. La exdiputada remarcó la necesidad que Juntos por el Cambio, el espacio político que el exgobernador representaba, logre su unidad pero advirtió que carece de jefe político.

“Estaba en llano pero siempre seguía ligada a la política”, sostuvo. Sobre el escenario actual de Juntos por el Cambio, señaló: “La Argentina necesita a todos. No he tomado posición por ninguno pero Macri sigue siendo un referente importante más allá de los errores reconocidos o no”.

Leer también: Los restos de Carlos Reutemann descansan en un cementerio privado

Y agregó en ese sentido: “Horacio (Larreta) es un laburante, lo conozco de antes de la política, siempre igual de calmo, no sé cómo hace; Patricia (Bullrich) es una guerrera pero los necesitamos a todos juntos, con uno no alcanza, ojalá se pongan de acuerdo. Soy defensora de las elecciones internas, de nada sirve que pensemos todos iguales”. Sin embargo, más allá de estas declaraciones, remarcó a continuación: “No tengo jefe político”.

También negó su participación en las elecciones legislativas nacionales: “No estaré en ninguna lista, ojalá esté a la altura de las circunstancias hasta el 10 de diciembre no solo por el lugar del Lole sino por el hecho de representar a Santa Fe que es mi orgullo”, dijo y reiteró: “No puedo hacer otras cosa de acá al 10 de diciembre, no puedo más que reemplazar a Reutemann; es un doble compromiso, después del 11 veremos porque de la política nunca se sale. No es mucho 4 meses pero déjenmelo intentar”.