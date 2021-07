Corral: "Nuestra lista es la única que representa las tres fuerzas fundadoras de Juntos Por el Cambio"

Con la fecha límite a la vuelta de la esquina para la inscripción de candidatos en las listas nacionales, durante el transcurso de esta semana terminaron de catapultarse los nombres que conformarán la congestionada interna en Juntos por el Cambio.

Actualmente, cuatro sectores competirán en las PASO para colocar a sus candidatos tanto en el Congreso como en los legislativos locales. Con los nombres lanzados y bajo la égida de “Lilita” Carrió, el ex intendente de Santa Fe, José Corral, celebró que los candidatos puedan ser fruto de la participación ciudadana y no “del dedo” voluntario de cada espacio.

Dispuesto a competir en una amplia interna, Corral sostuvo que “nuestra lista es la única donde están representadas las tres fuerzas fundadoras de Juntos Por el Cambio”, integrada por Roy López Molina del Pro, Lucila Lehmann de la Coalición Cívica y el propio ex intendente de Santa Fe por parte del radicalismo

“Nos parece que está bueno que haya una lista que represente al conjunto, que no sea de una o de otra parcialidad, sino que represente al espacio. Pero, además, venimos trabajando junto los tres desde hace tiempo, no es que nos pusimos de acuerdo a repartir cargos, sino que hay ideas comunes y proyectos. Integraremos la lista con otras representaciones políticas y geográficas, que en los próximos días iremos contando como se completarán”, señaló en diálogo con Sin Mordaza TV.

Para el pre candidato a senador nacional, las próximas elecciones tendrán una importancia fundamental para poner un contrapeso al kirchnerismo y su posibilidad de obtener mayoría en el Congreso. “Si no se libera la cancha y si no hay una repartición de fuerzas, se acaba la posibilidad de un país republicano. No hay que irse a Venezuela para ver dónde terminaría todo esto, sino en Santa Cruz, donde no hay agua ni servicio público, no hay clases ni actividad económica privada, como tampoco libertad de prensa y donde los órganos de control están cooptados. Eso es lo que queremos evitar, a la vez de generar una visión de futuro”, destacó.

Ciudad de Santa Fe

En tanto para la capital provincial, donde la lista del ex intendente de la ciudad tendrá participación y buscará hacerse fuerte, Corral adelantó que, con “Chuchi” Molina al frente, buscarán darle un “empujón” al actual gobierno local, el cual “todavía no ha arrancado”.

“Estamos entusiasmados porque tenemos lindas propuestas para distintas ciudades del interior de la provincia y sus comunas, mucha de veces, con personas jóvenes y que recién se inician en la política. Pero, en la ciudad de Santa Fe, donde vivo en la misma casa desde hace 20 años, presentaremos nuestro equipo que trabajó en la gestión durante mis dos períodos, aunque pensando a futuro. La pandemia trajo problemas nuevos en la salud, la educación, la economía, pero también en los servicios básicos como la iluminación, la limpieza y los controles de tránsito de la ciudad. Nosotros tenemos experiencia de gestión y pensamos en que podemos en colaborar para dar el empujón que falta”, concluyó Corral.