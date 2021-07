Nicolás Cordero: "Encontré con un grupo lindo y unido"

Uno de los puestos que el DT Juan Azconzábal quería reforzar en Unión era el ataque. Más que nada, por la falta de poder de gol en la parte final de la Copa de la Liga Profesional, factor clave que le impidió clasificar a la segunda fase. Es así como le pidió a la dirigencia que trajeran a Nicolás Cordero, al que conocía de su paso por Huracán.

Hubo importantes negociaciones y, si bien es cierto que tenía otras propuestas, optó por la confianza que recibió desde Santa Fe. "Me encontré con un grupo lindo y unido. Así que estamos agarrando confianza", apuntó el jugador este jueves en conferencia de prensa virtual desde Cardales, donde el plantel está continuando con la pretemporada.

En sus conceptos inciales, se describió como jugador ante la consulta de LT10: "Soy un nueve de área y me gusta salir a armar juego. Puedo ser más parecido a Juan Manuel García. No me meto en cuánto qué se habló de mi llegada. De a poco me voy amoldando al sistema que quiere el Vasco. En los amistosos me encontré con un grupo que conoce la idea y soy quien debe adaptarse".

"Tenía ganas de cambiar de aire. Era lo que sentía. Huracán estaba trayendo otros delanteros y por eso cuando apareció lo de Unión sentí que era un paso adelante en mi carrera y lo aproveché. Vengo a aportar mi granito de arena. A ser uno más y apoyar del lado que sea. No busco nada individual, sino que pienso más que nada en el grupo", agregó.

Más frases de Nicolás Codero

—"Puedo jugar de varias formas, pero soy nueve por naturaleza. De estar en el área, pero salgo a pegarle de afuera también. Con el Vasco (Juan Azconzábal) no hablé mucho, pero de a poco vamos asemejando los movimientos que me pide".

—"Parecía que Unión es un club importante y consideraba que era un paso adelante en mi carrera, pese a las otras ofertas que tenía. Es importante para un jugador que un técnico te llame y te quiera. Eso claramente fue un plus".

—"Vi el fixture, pero no reparo en quién es más complicado. Tenemos que ir paso a paso y siempre somos 11 contra 11. Jugaremos de igual a igual con la premisa de salir a ganar todos los partidos"

— "Sé que la vara está alta. Intentaremos pelear arriba y por llegar a las copas. El club se lo merece y pelea para eso".

Con info de LT10