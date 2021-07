Juan Manuel Azconzábal: "El primer objetivo es Boca, debemos mirar siempre a corto plazo"

Para luego expresar: "Se incorporó Britez así que esperemos que cumpla con las expectativas, es un jugador que tenía ganas de estar en Unión y es sumamente importante".

Más adelante añadió que "la cantidad de entrenamientos que tuvimos y amistosos fueron de una pretemporada normal, donde pudimos cumplir con los objetivos planteados, se nos acortó porque se decidió que jugáramos el viernes, no debemos adaptar al fixture".

En relación al duro programa de cotejos que le espera al equipo de movida, Azconzábal sostuvo que "evidentemente vamos a enfrentar si sumamos Banfield, a tres equipos importantes, es sorpresivo y lo que vemos nosotros es que hay que aceptarlo y ser competitivo con equipos importantes".

Sin ir más allá de todos los capítulos que tendrá hasta fin de año, el orientador rojiblanco sostuvo: "El primer objetivo es Boca, debemos mirar siempre a corto plazo, y por supuesto consolidar el equipo y con buenas actuaciones, sumar la mayor cantidad de puntos posibles para tener aspiraciones para cosas importantes, no soy de tirar títulos y el primero objetivo de Unión es Boca".

El DT de Unión dijo que los jugadores que no llegaron al club fueron por motivos económicos. Prensa Unión

Cuando se metió a analizar la llegada de las caras nuevas, apuntó que "Nicolás Cordero se presentó una situación que el jugador estaba con posibilidades de salir de Huracán y nos pareció oportuno, tener una competencia en ofensiva, si bien tiene un par de temporadas, no deja de ser joven con mucho por desarrollar, es una apuesta que espero le de buenos dividendos al plantel".

Y luego, añadió: "Britez, más allá de las cualidades que lo consolidaron en todos los equipos que estuvo, encontramos una referencia del club en un plantel donde hay juveniles que están dando sus primeros pasos y tener una referencia más, lo fundamental es lo futbolístico".

Azconzábal no quiso dar pistas si puede o no llegar alguna cara nueva más antes del cierre del libro de pases: "Es muy difícil el mercado, no voy a dar puestos ni nombres, la primera opción es pensar en los jugadores que están en el plantel, necesitamos que sientan ese orgullo de vestir la camiseta de Unión, no me gusta hablar de cuestiones que no están consolidadas".

Cuando dio su opinión sobre la partida de Acevedo, el actual DT rojiblanco apuntó que "el club hizo el intento y lo se para que continúe, la decisión pasa por el jugador, manifestamos que queríamos que continuara, hoy es pasado. Veremos si disponemos de un reemplazante directamente relacionado a su forma de jugar es difícil, cambiaremos esa variante o alternaremos con dos como en el torneo pasado".

Antes de su despedida recalcó que "con algunos jugadores que no vinieron o no continuaron todo pasó por lo económico, entiendo que el jugador decide, el libro de pases cierra en 15 días, no tenemos tiempo con certeza para decir quien se queda y quien se va. Con Nani tiene una posibilidad y están negociando, Francisco (Gerometta) no tuvo minutos que todos pretendíamos, compitió con Vera y Blasi, puede ser una alternativa que se vaya, se resolverá en estos días".

Con info de UNO Santa Fe