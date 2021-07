Gabriel Compagnucci: "Llegar a Newell's es el paso más importante en mi carrera"

Gabriel Compagnucci, el cordobés nacido hace 29 años en Monte Buey que disputó gran parte de su carrera en el ascenso argentino y que se convirtió en el segundo refuerzo del mercado de pases de Newell’s, brindó hoy una conferencia de prensa de bienvenida.

Desde el predio de Bella Vista donde realiza la pretemporada, el mediocampista por derecha que quedó libre en Tigre y que será una opción más para el entrenador destacó: «Es un paso muy importante en mi carrera, me siento muy feliz de estar acá».

«Estar en una institución así de grande va a implicar más responsabilidad. Voy a tratar de dar lo máximo para así estar a la altura de mis compañeros. Es un grupo muy bueno de muchos chicos y trataré de hacer lo que me pidan», explicó con respecto a su papel.

En otro orden, Compagnucci afirmó que «físicamente estoy muy bien, siento que estoy a la altura de mis compañeros», mientras que a esta altura de su carrera se siente «un jugador mucho más completo, la banda derecha me sienta muy cómodo».

Según sus declaraciones, el volante surgido en Sportivo Belgrano puede «aportar intensidad, una de mis virtudes es asistir a mis delanteros. Siempre jugué de volante y este último tiempo empecé de lateral. Las dos posiciones me gustan de la misma manera».

«Estuve varios días sin dormir esperando esta llegada, no fueron días fáciles. Yo no quería dejar escapar esta posibilidad. Me puso muy feliz que se hayan fijado en mí, al hincha le digo que voy a dar el máximo para estar a la altura de las circunstancias», concluyó.

