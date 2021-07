“En Cuba se está viviendo una verdadera revolución”, afirmó Sixto Javier

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, negó este martes la existencia de las protestas en Cuba y aseguró que lo que se informa es parte de “un hecho mediático” que no tiene “nada que ver con la realidad”.

Al respecto, Sixto Javier, más conocido como “El Cuba”, estilista desde hace años para la productora de Marcelo Tinelli, dio un panorama de lo que realmente está sucediendo en la isla al aire de Cadena OH!.

“El cubano necesitaba que se lo escuchara, no sé si era el momento para hacerlo pero surgió, era necesario que el pueblo entendiera lo que está pasando”, aseguró el estilista. Y agregó: “Estamos apoyando todo esto, todos con mucho ansiedad, sé que esto no va frenar, espero que no tenga males mayores, pero los resultados creo que serán para el bien del pueblo cubano que es el que sufre”.

En tanto, Sixto aseguró que en Cuba se está viviendo es una “verdadera revolución” y añadió que “la del 59 fue más bien para dar un cambio a un régimen manejado por EE.UU. Era defendernos de alguien que nos estaba casi invandiendo, pero esta revolución es de los propios cubanos, del cubano para el cubano".

En otro tramo, sostuvo que, como Estados Unidos está más cerca “la comunicación es inevitable", por lo que "se están dando a conocer verdaderamente lo que está pasando. Sin embargo, a veces, me pasan mensajes mis hermanos, pero inmediatamente se cae y cuando contestó ellos ya no me pueden responder”.

Sixto narró que en la isla todavía conserva dos hermanos mayores con tres sobrinos. "Me dicen que están haciendo llamados urgente (tenemos servicio militar obligatorio) a los chicos de 16 años para formar parte del servicio y poder enfrentar a los que están saliendo a la calle y si no te presentás, quedás como uno más de los sedicioso”.

Además, El Cuba explicó que en la isla “tenemos el título de potencia médica y para mantener ese título, han estado mintiendo y tapando los casos, los muertos, la medicina que no hay, insumos que no hay para poder sobrellevar esta pandemia que trajo muchos muertos y mantienen la información oculta”.

Para finalizar y ante la consulta sobre qué les diría a quienes no creen que en Cuba se lleva a cabo una dictadura, el estilista expresó: “No es un régimen y no es una dictadura pero si lo analizan se comportan como tal, les invito que vayan a Cuba y que no vivan en un hotel, que conozcan la vida del cubano. El cubano no tiene para comer, tiene que hacer colas para comprar una botella de aceite o arroz, no tiene que ponerse, el extranjero que supo la verdadera vida del cubano, de tener que hablar bajito o tener que subir el TV para decir que es una mierda cómo se está viviendo, el que sabe eso va a entender que es un régimen y una dictadura”.

