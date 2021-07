Choferes de colectivos de Rosario en estado de alerta

Los representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Rosario se declararon este miércoles en estado de alerta ante la falta de pago de la totalidad de sueldos y aguinaldo para la mitad de los trabajadores del sector. Podrían parar desde el fin de semana o el lunes.

El 50 por ciento de los choferes de los sistemas de transporte urbano, interurbano y media distancia no cobró el 100 por ciento de su salario de junio ni el medio aguinaldo; y además se aproxima un nuevo vencimiento de la cuota paritaria acordada.

"A la fecha no tenemos novedades de los subsidios nacionales, los aportes de la provincia y el municipio los hicieron y los empresarios dicen que no tienen más dinero", afirmó Sergio Copello, secretario de la UTA Rosario.

El dirigente afirmó que la "situación se está haciendo insostenible" porque se repite desde hace "un año y medio en esta situación de trabajar y no cobrar, y tener que manifestarse". Ante ese escenario, UTA comunicó que el próximo viernes asistirán a una reunión con las empresas de rubro y los distintos gobiernos, que derivan subsidios para sostener el servicio.

Si no encuentran una respuesta a sus reclamos, y en concreto se deposita el dinero adeudado, lanzarían una medida de fuerza a partir del fin de semana o bien del lunes siguiente, que coincidiría con el inicio de las clases tras el receso de invierno.

Copello resumió que el conflicto "depende de Nación", si gira más dinero para un sistema en crisis, "pero sabemos de los tiempos" que toma cada una de esas medidas. "Si no tenemos novedad no hay otro camino que no sea el cese de actividades", agregó el dirigente gremial de los choferes de colectivo y aclaró que lo comunican "con anticipación para que no tome por sorpresa a los trabajadores" que usan el servicio.