Agenda para el jueves en los Juegos Olímpicos

El combinado sub 23 dirigido por Fernando Batista hará su estreno en la máxima cita deportiva este jueves 22 de julio, a las 7.30 de nuestro país, frente a Australia en Sapporo, por la fecha 1 del Grupo C de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El segundo partido de los dirigidos por el Bocha será ante Egipto, el 25 de julio a las 4.30, y cerrará la zona contra España, el 28 de julio y a partir de las 8.

El cronograma

Quiénes compiten en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el jueves 22 de julio

Softbol femenino, fase de grupos: México 2-3 Japón, en el Estadio de Béisbol de Fukushima Azuma

Softbol femenino, fase de grupos: Italia 0-1 Australia, en el Estadio de Béisbol de Fukushima Azuma

Fútbol masculino, fecha 1 del Grupo C: Egipto 0-0 España, en Sapporo.

7.30 Fútbol masculino, fecha 1 del Grupo C: Argentina vs. Australia, en Sapporo

8.00 Fútbol masculino, fecha 1 del Grupo B: Honduras vs. Rumania, en Kashima

8.00 Fútbol masculino, fecha 1 del Grupo A: Japón vs. Sudáfrica, en Tokio

8.30 Fútbol masculino, fecha 1 del Grupo D: Brasil vs. Alemania, en Yokohama

De 20 a 00 Prueba de remo skiff, en el Canal Sea Forest de Tokio

De 20.30 a 00 Prueba de rifle y pistola de aire, en el Campo de Tiro de Asaka

21.00 Tiro con arco individual femenina, en el Campo de clasificación de Yumenoshima

21.30 Primera Doma de inspección, en el Parque Ecuestre

Cómo ver los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en vivo online, en PC, celular o tablet

Los Juegos Olímpicos se pueden ver a través de TyC Sports y TyC Sports 2 y seguir lo más importante en tycsports.com.

También se pueden ver desde una PC o cualquier dispositivo móvil a través de TyC Sports Play. Para eso, hay que acceder a play.tycsports.com y, de ese modo, podés vivir EN VIVO el encuentro. Si aún no lo hiciste, debés registrarte de manera gratuita en simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador.