Juan Fernando Garro: "Estoy agradecido de que hayan confiado en mí"

El extremo dialogó con los medios de manera virtual y desde el Centro Griffa mientras continúa enfocado junto al resto del plantel de cara al segundo compromiso de la temporada, cuando Newell’s visite el lunes desde las 20.15 a Argentinos Juniors en el Estadio Diego A. Maradona.

Juanfi, como lo apodan desde su inserción en el fútbol profesional, debutó con la camiseta rojinegra el pasado sábado y lo hizo de la mejor forma, ingresando en el segundo tiempo y siendo clave en la remontada leprosa para conseguir un triunfo sobresaliente ante Talleres: "Fue una tarde soñada. Entrar, hacer un gol y ganar".

Más frases

Surgido en Godoy Cruz y con paso por Huracán, recaló en la Lepra con la intención de mostrar su mejor nivel y confía en hacerlo: "Siento este paso como una nueva oportunidad. Quiero aprovecharla al máximo y dar lo mejor de mí para defender esta camiseta como la institución se lo merece. Lucas Bernardi tuvo mucho que ver con mi llegada y apenas se comunicó conmigo le dije que sí".

Al momento de sumarse a los entrenamientos en el Centro Griffa, el futbolista presentaba una lesión que lo obligó a trabajar de forma diferencia por unos días. Aún así, se decidió por su contratación con vistas a que se convierta en un jugador importante para el equipo: “Estoy agradecido al club porque a pesar de la lesión confió en mí”.

Pensando ya exclusivamente en el duelo ante el Bicho, encuentro del que no podrá participar Ignacio Scocco por expulsión, Juan expresó: "Mi posición natural siempre fue de segunda punta, pero no tendría problemas con hacerlo por el medio también. Como extremo también me siento cómodo, tanto por izquierda como por derecha”.

"Me siento muy bien, con mucho más ritmo, el técnico tiene la decisión y la última palabra pero si el considera que puedo jugar, me siento perfectamente para hacerlo”, y agregó: "A los extremos nos pide mucha presión alta, mucho sacrificio. En el último tercio del ataque nos da libertad para jugar uno contra uno".

Por último, se refirió a la posibilidad de integrar un plantel junto a referentes con basta jerarquía y trayectoria: "Es muy lindo compartir vestuario con esta clase de jugadores y más aún conocerlos en el día a día, escuchar y aprender de ellos”.