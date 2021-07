Las listas que competirán en la interna del Frente Amplio Progresista

A horas del cierre para la presentación de precandidaturas de cara a las próximas elecciones legislativas del 2021, se presentó la lista que encabezará Rubén Giustiniani -cómo precandidato a Senador Nacional- y que competirá en la interna del Frente Amplio Progresista (FAP).

Además, desde el espacio también dieron a conocer los nombres de la lista que tiene cómo primer precandidato a diputado nacional a Fabián "Palo" Oliver.

Lista completa

A Senadores Nacionales

1 Rubén Giustiniani

2 María Eugenia Schmuck

1 Suplente Jacinto Speranza

2 Suplente Verónica Venas

A Diputados Nacionales

1 Fabián Palo Oliver

2 Carina Gerlero (PS, Bases)

3 Horacio Bertoglio (PDP)

4 Ayelén Baracat (CREO)

5 Horacio Lombardi (GEN)

6 Agustina Donnet (IGUALDAD)

7 Gustavo Gamboa (SÍ)

8 María Bacarolo (PDP)

Además, también se presentó la nómina que acompañará a Clara García -actual diputada provincial- cómo precandidata a Senadora Nacional.

Además de la legisladora, la exintendenta de Rosario, Mónica Feinn, surge cómo precandidata a diputada nacional, ambas por la lista "Adelante", que competirá en la interna del FAP.

Lista completa

A Senadores Nacionales

1 Clara García

2 Paco Garibaldi

1 Suplente Érica Hynes

2 Suplente Pablo Seghezzo

A Diputados Nacionales

1 Mónica Fein

2 Gonzalo Saglione. Ex ministro de Economía

3 Gabriela Sosa (Libres del Sur)

4 Publio Molinas. Ex subsecretario de Derechos Humanos.

5 Andrea Uboldi. Ex ministra de Salud

6 Miguel Solis. Ex diputado provincial

7 Silvia Virili. Ex concejal de Reconquista.

8 Diego Martin. Presidente del Concejo de Villa Constitución.

9 Elizabet Cretazz. Dirigente de movimientos sociales.