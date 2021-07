Jimena Barón: “Toda rota estoy”

Jimena Barón confesó lo que sufre por sus inseguridades, como cualquier persona, y que está superándolas con terapia. La cantante se sinceró con sus fans y se mostró auténtica.

Un seguidor le consultó por su alta autoestima y la cantante aseguró que es un tema que está trabajando en terapia. “Con terapia entiendo que tengo una falsa autoestima alta. Me creo mil físicamente, claro está, pero como persona, cuando me relaciono tengo mucho quilombo de cosas del pasado que me hacen insegura. Toda rota estoy, por eso me es más fácil lo superficial. Lo estoy laburando”, se sinceró la actriz.

Además, confesó que está yendo a terapia desde su adolescencia. “¡Voy desde que tengo 13 años! (Con interrupciones). Tuve una infancia y adolescencia muy complicadas. Sé que me conocen un poco, pero no conocen toda mi vida también”, remarcó y contó que estar bajo tratamiento “me salva también”.

También, hizo referencia a sus ataques de pánico. “La mierda de los ataques de pánico es que incluso cuando ya no los tenes, te queda el miedo a tenerlos. No creo que se superen, se atraviesan. Terapia en mi caso”, comentó. Sin embargo, a pesar de tantas pálidas, Jimena contó qué es lo que más le gusta de ella: “Mi energía desbordante y mi positivismo. Mi constancia, disciplina y la confianza en mí misma”.

Fuente: El Trece