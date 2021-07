Brian Parkinson es el campeón de Pasapalabra

Finalmente llegó el día. Después de completar el rosco y consagrarse como campeón de Pasapalabra (Telefe), Brian Parkinson reveló en Telefe Noticias su método de estudio para el juego mas temido del tanque del canal de ViacomCBS.

Dijo: "Todavía no lo puedo creer. Me puse muy nervioso porque estaba ahí sobre el final, estaba en duda y no sabia si lo iba a completar, no se", admitió Brian, el ganador del programa y favorito del publico en general. "Que Brian se lleve el pozo del rosco, a todo el equipo que esta detrás de cámaras, nos da una enorme alegría, como nos pusimos contentos cuando le toco a otros campeones", aseguro Iván de Pineda, conductor del exitoso programa de entretenimientos de Telefe.

La táctica

Al preguntarle sobre su táctica de estudio, el detrás del esfuerzo, Brian revelo: "La táctica se va desarrollando con la prá​ctica", sostuvo, y agregó: "Después, lo de responder, saber, es estudiar", sintetizó.

Tras ser interrumpido por el conductor de Pasapalabra, quien comentó que utilizaba Excel para estudiar, el participante, de 32 años de edad, contó: "Yo tengo un excel en el que agrego palabras de la RAE o cultura general. Tengo una columna en la que esta la definición, en otra la que esta la letra y oculta la palabra. Son mas de 35 mil palabras", señaló Brian.

En una maratón espectacular el participante que estuvo en 53 emisiones completó la rueda del abecedario y ganó el Rosco de Pasapalabra. Finalmente, este miércoles 28 de julio de 2021, Brian logró imponerse y respondió correctamente las 25 palabras asociadas a la “rueda del abecedario” y se llevó el gran pozo de $1.370.000 pesos que se había acumulado.

El total es de $1.760.000 debido a los 390 mil pesos que el participante había acumulado tras sus consecutivos juegos.

Fuente: Exitoina