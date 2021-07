Coty Hernández: “Quiero ser diputado para devolver a la gente lo mucho que me dio”

Estas elecciones llegaron con grandes sorpresas para la escena política santafesina. En esta oportunidad, el reconocido cantante de cumbia Adrián “Coty” Hernández comentó cómo atraviesa estas elecciones de la mano de Somos Futuro y la lista Creo en Santa Fe.

“Me habían hecho esta propuesta tiempo atrás, pero no sentía que era el momento. Después pasó lo de la pandemia, mientras trabajé en la música que es lo que amo. Entonces pensé en salir un poco de la zona de confort, y ayudar a la gente. Recorro la ciudad, la provincia y el país hace muchos años”, apuntó en diálogo con Cadena OH!

Para el entrevistado, hay mucha gente que no está siendo escuchada y es momento de “devolver un poquito de lo que me han dado. Creo que es una manera de poder hacerlo a través de ser candidato y estar en el Congreso. Lógicamente no voy a solucionar solo lo que no pudieron grandes personajes”.

Lo que cuenta para el músico, es el granito de arena que cada uno puede aportar. “Todo es bienvenido para la gente que más necesita. Es gente que me vio nacer, crecer y saben de donde vengo”.

Admitió que una de las condiciones por las que aceptó la candidatura es que el espacio político le permite libertad. “Yo no quiero ser el títere de nadie”, señaló. “Este es un partido solito, apoyado por gente que tiene ganas de hacer cosas. Está perfecto que no todos acuerden con nosotros, pero las intenciones son buenas, vamos a hacer todo por la gente”.

“Cuando uno se propone cosas y tiene ganas, todo es posible. A mí no me van a contar de hambre, de pobreza, yo la viví, yo la pasé. Mucha gente hoy la está pasando y es injusto que no haya una voz, haciendo eco quizás en el Congreso. Convocamos a todos los que nos quieren acompañar, hacer cosas por los demás es algo que me llena el alma”, expresó por último.

