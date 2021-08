Perotti y Rossi presentan listas

Los dos sectores del Frente de Todos que se enfrentarán en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) presentarán hoy sus listas de candidatos a diputados y senadores nacionales, siguiendo protocolos COVID y con transmisión vía redes y páginas web.

Al mediodía, en la zona donde se encuentra emplazada la figura del General Manuel Belgrano, frente al Monumento Nacional a la Bandera, se llevará adelante la presentación de la lista "La Santa Fe que queremos", encabezada por Agustín Rossi.

Estarán presentes, entre otros referentes, Alejandra Rodenas, Eduardo Toniolli y María Luz Rioja como candidatos a diputados nacionales, de cara a las PASO del próximo 12 de septiembre. La actividad podrá seguirse virtualmente mediante la transmisión oficial en el canal de Youtube.

“Perotti viene tomando decisiones que lo emparentan más con el proceso que se vive en Córdoba, que no comparto. No es casual el nombre de ese armado político que se llama Hacemos Santa Fe”, aseguró en la antesala el ahora ex ministro de Defensa.

En tanto, a las 18, desde Funes y con la participación del gobernador Omar Perotti, candidato suplente a senador por la lista Celeste y Blanca, el mandatario dará inicio a la campaña presentando a los precandidatos que participarán de la elección primaria: Marcelo Lewandowski y María de los Ángeles Sacnún para el Senado de la Nación y para Diputados Roberto Mirabella, que encabeza la propuesta, acompañado por Magalí Mastaler. El acto se podrá seguir por redes y la web.

La presentación contará con la presencia de todos los candidatos del espacio en forma presencialy también mediante modalidad remota con referentes, dirigentes y militantes de los 19 departamentos de la provincia.

"Esta es la lista de los que adhieren al proyecto nacional de Alberto y de Cristina, no puede caber ninguna duda. Al peronismo de Santa Fe le costó mucho volver a la provincia después de 12 años, como le costó mucho a toda la sociedad, a toda la Patria, los cuatro años de Macri", recordó Lewandowski, quien en ese marco advirtió: "Si nosotros regalamos diputados y senadores por peleas internas, realmente estamos confundiendo y llevando el proyecto nacional a tener serias dificultades".