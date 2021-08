Federación de Colegios de Abogados de Santa Fe reclamó audiencias presenciales

La Federación de Colegios de Abogados de la provincia de Santa Fe reclamó que las audiencias se realicen de manera presencial en el territorio. La queja apunta directamente contra la Corte Suprema de Santa Fe, a la que hacen responsables por el mal funcionamiento del poder judicial.

Andrés Abramovich, presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, explicó en Cadena OH! de qué se trata el reclamo, ya que "hoy en día las audiencias presenciales no se pueden realizar, se encuentran suspendidas. Numerosos justiciables se encuentran a la espera de la resolución de sus conflictos, de sus problemas. Si las audiencias no se realizan, implica que los juicios se posterguen más de lo razonable".

A pesar de los distintos pedidos que hemos formulado, la Corte no dio ninguna clase de respuestas. "Teniendo en cuenta la importancia del servicio público que se brinda a la ciudadanía a través del Poder Judicial, que funcione con estas restricciones constituye un privilegio irrazonable respecto del resto de los sectores de la sociedad, que están realizando un gran esfuerzo para sobrevivir en este contexto tan dificultoso", afirmó el entrevistado.

El objetivo que persigue el reclamo es poder darle una respuesta a la ciudadanía y que el Poder Judicial "esté a la altura de las circunstancias. Su cabeza, la Corte Suprema no está adoptando las resoluciones acorde a las necesidades de la comunidad".

Para Abramovich, ya no hay razones para sostener la decisión. Los riesgos no serían un fundamento para limitar la actividad porque ya la mayoría de los rubros pueden abrir sus puertas. Reconoció que hubo algunos avances con la virtualización de los trámites de demanda o notificaciones, pero "si en un año y medio no se puede adaptar el Poder Judicial para hacer audiencias, esto muestra que no se tomaron las decisiones correctas".

"No somos irracionales ni queremos mandar a la gente al contagio. Queremos proteger a todos los responsables y magistrados. Pero se avanzó en la vacunación, el sistema sanitario no se encuentra colapsado, no hay nada cerrado... En el fuero penal las audiencias se realizan, entonces requerimos que en todo el territorio provincial la corte suprema autorie la realización de las audiencias", dijo por último.

