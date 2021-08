Central perdió ante Bragantino en Rosario y complicó su pase en la Copa Sudamericana

Central cayó ante Bragantino, de Brasil, por 4 a 3 en un emotivo encuentro jugado anoche en el Gigante de Arroyito por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y complicó su pase a la próxima ronda.

Los goles visitantes fueron convertidos por el extremo derecho Artur -la figura de la cancha- en tres ocasiones, una de penal, y por el volante Bruno Praxedes, y los tantos "canallas" fueron anotados por los delanteros Marco Ruben -en dos ocasiones- y Milton Caraglio.

Bragantino jugó un gran primer tiempo, liderado por el extremo zurdo Artur, quien por la derecha ganó casi siempre, metió una asistencia y un gol.

Apenas habían jugado 5 minutos cuando Artur desbordó por la derecha y metió un centro pasado que el volante Praxedes -la otra figura del primer tiempo- cabeceó cerca del poste izquierdo, y a los 7 minutos otra vez Praxedes le pegó desde afuera del área y la pelota pegó en el poste izquierdo, con Jorge Broun vencido.

Bragantino jugaba bien con la pelota en el medio, pero además llegaba con pelotazos largos, y a los 15 minutos otra vez Artur ganó por la derecha y esta vez Praxedes la metió de cabeza en el ángulo superior izquierdo, en el primer golazo de la noche.

Por entonces Central era una sombra porque no podía jugar con la pelota pero, además, no anticipaba y perdía las divididas, como a los 17 minutos cuando Artur le ganó otra vez a Lautaro Blanco y mandó un centro en el que Facundo Almada le cometió penal al argentino Tomás Cuello (ex-Instituto, de Córdoba), que el propio Artur cambió por gol con un zurdazo bajo, junto al poste izquierdo.

Entonces Rosario Central reaccionó con furia y amor propio y en apenas siete minutos se puso de nuevo en partido cuando Diego Zabala remató desde la derecha, el arquero Cleiton dio rebote, Damián Martínez mandó un centro y Marco Ruben la tocó de zurda en el primer palo, de anticipo, y la pelota ingresó en el segundo.

El local siguió yendo con vergüenza pero sólo llegó con un centro de Zabala, que no alcanzó Caraglio en el primer palo, y con un cabezazo desviado de Gastón Ávila.

Hasta que a los 42 minutos Cuello lanzó un centro pasado desde la izquierda al que llegaron tres brasileños libres de marca y otra vez, Artur no tuvo más que empujarla al tercero.

A esa altura Central fue un compendio de yerros defensivos porque no anticipó en el medio, dejó recibir y padeció el gran primer tiempo de Artur y Praxedes, que ganaron por afuera y en el área, y lo pagó carísimo.

El complemento ya fue otro partido, porque Central se paró mejor, recuperó la pelota en el medio y atacó con decisión, al extremo que llegó al impensado empate en apenas siete minutos, con dos jugadas calcadas: a los 9 minutos Blanco envió un centro desde la izquierda y Ruben clavó un golazo de chilena y de zurda, abajo, junto al segundo palo.

Y a los 16 minutos otro centro de Blanco fue cabeceado de palomita por Milton Caraglio, quien la metió arriba, cerca del ángulo derecho del arco de Cleiton.

Luego el local no pudo definirlo en algunas jugadas en las que falló el remate final, pero Bragantino también se perdió el gol en un cabezazo de Fabricio Bruno.

Hasta que Central volvió a defender mal a los 27 minutos, cuando Aderlan lanzó un pelotazo largo, Almada perdió la espalda y Artur, una vez más, se fue solo y definió de zurda junto al poste izquierdo.

Un párrafo aparte mereció el permisivo arbitraje del peruano Diego Haro Sueldo, quien no sancionó un penal de Leonardo Ortiz a Ávila a los 24 del complemento, y tampoco sancionó una falta de Edimar a Blanco y otra del propio Blanco antes del empate en tres de Rosario Central.

Síntesis del partido

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio y Luciano Ferreyra; Marco Ruben y Milton Caraglio. DT: Cristian González.

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Leo Ortiz, Fabricio Bruno y Edimar; Bruno Praxedes, Raúl, Lucas Evangelista y Artur; Tomás Cuello e Ytalo. DT: Mauricio Barbieri.

Goles en el primer tiempo: 15' Praxedes (B); 19' y 42' Artur (B), el primero de penal, y 22' Ruben (C).

Goles en el segundo tiempo: 9' Ruben (C), 16' Caraglio (C) y 27' Artur (B).

Cambios en el segundo tiempo: 30' Eric Ramires por Praxedes (B) y Helinho por Cuello (B); 33' Luca Martínez Dupuy por Caraglio (C) y Francesco Lo Celso por Luciano Ferreyra (C); 36' Alerrandro por Ytalo (B); 44' Fernando Torrent por Damián Martínez (C) y 45+3' Jan Hurtado por Lucas Evangelista (B).

Amonestados: Almada, Ojeda y Ferrreyra (C). Praxedes y Helinho (B).

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario Central).

Árbitro: Diego Haro Sueldo (Perú).