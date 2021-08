Messi y Mbappé juntos en el entrenamiento del PSG

Algunas noticias decían que, tras la llegada de Lionel Messi al PSG, casi que se concretaba el traspaso de Kylian Mbappé al Real Madrid. Pero parece que el crack francés continuará en París y aprovechó para darle la bienvenida al argentino en sus redes sociales.

"Welcome to París, Léo", escribió Mbappé para acompañar cuatro fotos con Messi, en las que se los ve charlando y fundidos en un abrazo. Pero el mensaje del joven delantero del París Saint-Germain no quedó ahí, sino que en sus historias compartió la publicación y agregó "Leyenda" a los elogios para el rosarino.

Cómo fue el primer entrenamiento de Messi en PSG

La Pulga llegó al Camp des Loges, predio de entrenamiento del club parisino, apenas pasadas las 9 de la mañana, siendo que el horario de inicio estipulado para iniciar la práctica era a las 11. Así pudo aprovechar para conocer el lugar y tener una charla con su nuevo entrenador, Mauricio Pochettino.

Ya nuevamente en un campo de juego a más de un mes de su última vez (la final de la Copa América ante Brasil), Messi realizó trabajos de recuperación y conoció oficialmente a todos sus nuevos compañeros, entre ellos Ángel Di María, Leandro Paredes, Mauro Icardi y Neymar. Si bien en las imágenes se lo ve jugando un loco a la par del resto, lo cierto es que trabajó diferenciado.

Según Le Parisien, Leo también se sometió a unas pruebas físicas que, a priori, no le supondrán un problema tras haber pasado el martes último la revisión médica con total normalidad.

Con info de TyC Sports