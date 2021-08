Losada: "Estamos arriba en las encuestas, por eso los políticos salen a pegarme"

La periodista Carolina Losada, precandidata a senadora nacional por Santa Fe por Juntos por el Cambio, dijo que incursionó en política para "dejar atrás todo lo que representa Cristina Kirchner", y apuntó contra el Gobierno nacional acusando al presidente de no tener "un plan" de gestión.

"Cómo candidata, soy una ciudadana más que se mete a trabajar en política para cambiar las cosas. Estoy dispuesta a ser factor de cambio y dejar atrás al kirchnerismo y a Cristina Fernández de Kirchner", definió la precandidata en diálogo con Sin Mordaza TV.

"Cuando otros políticos salen a pegarte es porque estás muy arriba y consideran que tienen que vencerte"

Además, refirió a las críticas de sus contrincantes en la interna de Juntos por el Cambio, y al respecto, afirmó: "Mi camino no tiene que ver con lo que digan los demás políticos de mi, sino con lo que opine la gente. Cuando otros políticos salen a pegarte es porque estás muy arriba y consideran que tienen que vencerte. Hoy nosotros estamos primeros en las encuestas".

Un gobierno "sin plan"

Sobre sus iniciativas, dijo que tiene "proyectos muy importantes que tienen que ver con el hambre o con las infancias protegidas. Algo que nos piden, común en todas las localidades, es que las fuerzas federales estén en la provincia para combatir el narcotráfico".

"Tenemos un gobierno que le pega al periodismo, que persigue a la justicia y va por la educación, que pone como enemigo al campo, le ponen un pie encima a la industria y a los comerciantes. Hay que ir en contra de todas esas ideas, saber lo que pasó para no repetir. Queremos hacer de Argentina un país viable, los jóvenes se están yendo del país. La perspectiva que tenemos es terrible, el presidente dice que no tiene un plan", sentenció Losada.

"Muchos chicos sueñan el día de mañana ser sicarios"

Hace algunos días, una declaración de la periodista en donde afirmaba que "muchos chicos sueñan el día de mañana ser sicarios", generó polémica en el seno de la política y la sociedad santafesina.

Sin embargo, la precandidata aseguró que "fue una frase sacada de contexto, pero no me quejo de eso. Me pareció importante que se puso en foco un tema que todo el mundo ponía debajo de la alfombra, el tema del narcotráfico y la delincuencia que utiliza a los niños".

