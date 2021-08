Fernando Gamboa: "El clásico lo vamos a preparar de manera especial"

Newell's perdió 2 a 0 ante Racing en Avellaneda y volvió a mostrar una cara mucho más desteñida de la que ofrece cuando juega en Rosario. Tras el gol en contra de Ignacio Scocco, el equipo se cayó anímicamente y no tuvo fuerzas para seguir peleando: "A la mayoría de los equipos les cuesta remontar un partido, no nos pasa solo a nosotros", dijo Fernando Gamboa tras el partido.

Y agregó: "En el fútbol argentino, donde todo es tan parejo, solo algunos pocos pueden hacerlo".

En tal sentido, agregó el DT rojinegro en lo que resultó un mensaje extraño para un motivador: "Es muy difícil remontar partidos. Hoy está todo muy parejo. Se complica todo cuando estás en desventaja. Vamos a seguir trabajando para asimilarlo y tener la fortaleza de afrontarlo cuando estamos abajo en el partido".

Y en plan de ser sincero, expresó otra frase llamativa, sobre todo porque refiere a la técnica de futbolistas profesionales: "Salvo Nacho, le erramos al arco. Nos quedan pelotas fuera del área y erramos. Cuando le acertás al arco pueden pasar muchas cosas, pero si le errás la jugada se terminó".

Consultado sobre la merma del rendimiento, cuando el equipo sale del Coloso, dijo: "No planificamos los partidos pensando en si somos locales o visitantes. Si hubiera público por ahí podría influir, pero no ocurre", dijo Gamboa que evidentemente no encuentra los motivos del problema que ya padecieron otros entrenadores previamente.

Finalmente, se refirió a la semana de trabajo previa al partido ante Rosario Central del domngo a las 15.45: "El clásico lo vamos a preparar de manera especial, es una semana cargada de emociones. Después veremos quién puede jugar".

Con info de Rosario3