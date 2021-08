Mar Tarrés se desnudó en la red para hacer una fuerte reflexión

Mar Tarrés se alejó un instante de su costado combativo, se mostró desnuda en la red y bromeó con que no encontraba su corpiño, a la vez que reflexionó sobre la autoestima y dejó un profundo mensaje para sus seguidores.

"Acá bebotando sin corpiño", empezó diciendo Mar Tarrés en sus historias de Instagram, mirando a la cámara de su celular mientras intentaba contener sus pechos. "Traje dos, pero uno es deportivo porque la gorda es fitness siempre", escribió sobre el clip. "Chicos, no encuentro el único corpiño que traje a Mendoza. O sea, uno solo traje, ¿entendés?", agregó.

Luego, continuó: "Tengo un quilombo en la habitación, y ya me pasan a buscar para ir a comer a una bodega. Y no sé, voy a ir en tetas. Encima con las tetas caídas por el piso", indicó.

"Habría que normalizarlo porque nos acostumbramos a ver las tetas muy paradas y cuando te ven las tetas por el piso la gente se impresiona", resaltó con humor pero a la vez con un contundente mensaje de aceptación sobre el cuerpo real.

La escena siguió con el tema filtros -que se usan en Instagram-, y dijo: "Que linda que soy sin filtro. Y cuanta inseguridad, a veces, que me pongo filtros. Obviamente tengo maquillaje, pero me veo bien sin filtro".

"Yo soy muy fotogénica, perdón la humildad. Siempre salgo bien en las fotos, no me pregunten por qué, pero no me hace falta Photoshop en las fotos, pero en los videos... por ahí te ves re potra en el espejo y después decís 'ay, no soy yo, que fea que estoy'. Igual voy a tratar de hacer así, sin filtro, y a la mierd* todo", sentencio, además de afirmar: "Que sea un juego está bien, es divertido -el filtro-, pero el problema es no frustrarse por no verse así".

"Yo construyo todos los días mi autoestima", les dijo Mar Tarrés a sus seguidores. "Y aunque ustedes me vean que soy una persona super segura, también tengo mis inseguridades. No es fácil, yo no me hice la superada de un día para el otro, yo construyo y cada vez me animo a más".

"No se crean que siempre estoy terraza, no, a veces estoy sótano, y a veces yo misma me traigo de los pelos y me subo a la terraza", dijo la exparticipante de Showmatch: La Academia (El Trece), haciendo referencia a la icónica escena de El Hombre de tu Vida, la serie dirigida por Juan José Campanella, protagonizada por Guillermo Francella, Mercedes Morán y Luis Brandoni, que se emitió por Telefe desde el 17 de julio de 2011 hasta el 5 de julio de 2012.

"Todo lo que te haga bien para tener la autoestima allá arriba está bien. Si te hace bien ponerte un filtro, ponételo. Pero sabe que esa no sos vos y cuando vas a una cita con el chongo, no te va a reconocer", concluyó la humorista y empresaria de la moda.

Fuente: Exitoina