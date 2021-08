Elecciones en Sauce Viejo: "Formamos un equipo de trabajo a la altura de la ciudad", afirmó Tejeda

Estas elecciones son especiales para Sauce Viejo. Por primera vez se votará a intendente y concejales ya que la localidad pasó a ser ciudad. Omar Tejeda, candidato a legislador por el Frente Amplio Progresista, comentó que "Estos comicios van a quedar marcados en la historia. Hay tres candidatos a intendentes, yo acompaño a Mario Papaleo, e ingresarán seis al Concejo Deliberante".

Oriundo de Matilde, Tejeda tiene una parrilla en la localidad desde hace 40 años. Realiza las famosas peñas de Don Rosendo hace 14 años, por lo que es reconocido en la ciudad y alrededores. "La verdad no pensaba en esta oportunidad. La política es un poco nueva para mí. Me involucro por la necesidad que tiene Sauce, y porque como comerciante me empezó a sonar una inquietud. Desde mi punto de vista lo hago para cooperar, ayudar. Siempre me gustó hacerlo. Por el lado del negocio que uno tiene tan tradicional, se abren puertas, porque mucha gente pasa por acá. Me alentaron a que me involucre, aunque también uno lo siente", remarcó.

Realidad sauceña

Según el entrevistado, las necesidades de la ciudad son muchas. Desde su espacio, el Partido Creo, están realizan un diagnóstico en cada área y problemática que hay, tanto en lo social como en obras públicas.

"Hoy por hoy Sauce Viejo no tiene un gobierno con un plan existente, un plan organizado y concreto para un desarrollo. Nosotros formamos este equipo a la altura de esta ciudad, para tener un gobierno ordenado en cada área que se va a trabajar. Es un lugar de paso pero también un lugar de turismo, hay que darle más identidad. Nos está faltando la parte de desarrollo comercial, hay que sentarse para ver qué ciudad queremos entre todos, para saber qué ciudad queremos para Sauce Viejo, una ciudad turística, industrial, universitaria... ¿Por qué no soñar con eso también?", reflexionó al aire en Cadena OH!

Para el pre candidato, la mayor necesidad es una estación de servicio en el casco urbano y un banco, puesto que sólo hay dos cajeros para 16 mil habitantes, y uno está afuera de la cuidad en el aeropuerto. "Estamos acompañados por gente trabajadora, de distintas profesiones, con sueños de ver una ciudad linda, de buscar la identidad de Sauce Viejo", dijo por último.

Escuchar también audio completo: