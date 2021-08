Eduardo Domínguez: "Colón se está reconstruyendo para ser competitivo"

Eduardo Domínguez reconoció que Colón no tuvo una actuación como la que venía sosteniendo en los últimos cotejos, fundamentalmente con un flojo segundo tiempo que desembocó en el 3-0 para Aldosivi en el José María Minella.

"Nos duele mucho, no estamos acostumbrados a perder y que sea tan abultado el resultado en contra, hay que aceptarlo, saber que debemos ajustar más en los 90 minutos, no solo 45', nos sirve para reflexionar a nosotros mismos que nos está faltando, debemos analizarnos nuevamente en un inicio de torneo para revisar y reajustar las necesidades que nos demandan", apuntó de movida.

En relación a la salida de Farías, expresó que "estuvo con una molestia intercostal durante toda la semana, no lo pudo hacer bien en los entrenamientos, se esforzó, no estaba al 100% y lo veíamos, no pudo explotar sus cualidades, resalto la valentía de un chico de 18 años en querer estar".

En tren de dar su opinión en relación a un resultado final muy amplio, el orientador rojinegro sentenció: "Hemos hecho un buen primer tiempo y un segundo tiempo para revisar de manera profunda, no inquietamos al arquero rival, hay que saber las dificultades, revisar lo que hicimos mal, ser más agresivos a la hora de recuperar la pelota, en el último gol corrimos todos desde atrás, hay que revisarlo urgente".

En otro tramo de la conferencia, Domínguez reconoció también que "Aldosivi en los primeros 15 minutos tuvo dos situaciones muy claras, hasta que le encontramos el ritmo al partido y nos hicimos dueños del juego. Vino un penal sancionado por el árbitro, erramos muchos goles en el primer tiempo. Si iba el partido empatado era lógico, hay que ajustar en la contundencia que solemos hacer y debemos volver a remarcar".

Antes de su despedida, soslayó que "no somos un equipo al que no le hacen muchos goles y recibimos siete partidos, no estamos acostumbrados y tenemos que revisar nuestra performance durante todo el partido. Tenemos en nuestra cancha una oportunidad para hacernos fuertes, ser competitivos, dependerá de cada uno. Nosotros elegimos ver el vaso medio lleno, hay un vaso medio vacío y saber cómo sobrellevar todo. Eso me da una motivación para lo que viene, Colón se está reconstruyendo para ser competitivo".

