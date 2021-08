Fernando Gamboa: "Daría todo por ganar el clásico"

A 48 horas del clásico rosarino, Fernando Gamboa aseguró que no podrá contar con Julián Fernández, quien pintaba para titular ante Rosario Central. El entrenador prefirió no confirmar el equipo, pero se prevén algunas modificaciones respecto del último partido. Además, habló de su deseo personal: "Daría todo por ganar el clásico", dijo, recordando aquella frase de su maestro Marcelo Bielsa que confió que "daría un dedo de una mano" por quedarse con el duelo de la ciudad.

En ese sentido, habló de su experiencia desde adentro y afuera de la cancha: "Estoy feliz por lo que me tocó vivir como jugador y como entrenador en mi anterior etapa, pero eso ya pasó. Hoy lo más importante es lo que se viene y ojalá el fin de semana podamos ganar el clásico"

Y agregó: "Queremos ganarlo por la gente que nos acompaña siempre y darles una gran alegría porque su felicidad es la nuestra".

"El clásico es un partido especial. Queremos ganarlo de la manera que sea. Los jugadores están todos de acuerdo con la idea. Tuvimos una semana muy buena de trabajo y estamos metidos en el partido del domingo"

También se refirió a la polémica por la designación del árbitro del clásico: “No tengo nada que decir de Andrés Merlos. Nosotros tenemos que jugar y pensar en el partido, no en otra cosa. Hoy es muy difícil que el árbitro te pueda influenciar, tiene claro lo que tiene que hacer y siempre quiere dirigir bien”.

"Julián Fernández no se sintió bien en la práctica de fútbol de hoy y por eso no estará a disposición. Hay que estar al 100% y él lamentablemente hoy no lo está", dijo el Negro Gamboa en conferencia de prensa.

Por ello, seguiría en el mediocampo Juan Sforza, aunque el entrenador duda respecto de poner a Pablo Pérez de mediocampista central y mantener a Jerónimo Cacciabue a la derecha.

"Más allá de lo que proponga el rival, nosotros buscamos jugar siempre de la misma manera", agregó el entrenador.

El otro cambio que prepara Gamboa es el ingreso de Maxi Comba en lugar de Justo Giani, quien fuera titular ante Racing.

La probable formación de Newell's ante Rosario Central sería con Alan Aguerre, Gabriel Compagnucci, Cristian Lema, Facundo Mansilla, Franco Negri; Pablo Pérez, Juan Sforza y Nicolás Castro; Jonatan Cristaldo, Ignacio Scocco y Maxi Comba.