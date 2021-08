Crecen las polémicas entre participantes de La Voz Argentina

En las últimas horas trascendió un rumor que hablaba de una pelea casi a las piñas entre Jacinta Sandoval y Jéssica Amicucci después de que ésta fuera eliminada en La Voz Argentina (Telefe). La participante cuyas facciones se asemejan a las de Calu Rivero habló del tema en sus redes sociales.

Tras la etapa de los knockouts del Team Montaner en la que Jacinta Sandoval y Jéssica Amicucci se enfrentaron, una lluvia de usuarios de Twitter bromearon sobre un posible backstage en el final de la emisión; recordando que Jéssica cruzó muy feo a otra excompañera del reality -Esperanza- cuando ambas compartían el Team Mau y Ricky, y empezaron a comentar que se podrían haber agarrado de los pelos. El supuesto escenario fue, sorpresivamente, avalado por Nicolás Olmedo, integrante del Team Lali.

Leer también: La Sole enfrentó a un participante de La Voz Argentina

Enterada de los rumores que corrían con fuerza, Jacinta Sandoval salió a aclarar el tema en su cuenta de Instagram, a través de una serie de historias. “Mientras estoy trabajando me están llegando links de gente que me pasan ‘noticias’, con muchas comillas, que no son más que fake news sobre que tuvimos un encuentro violento Jéssica y yo”, comenzó diciendo la integrante del equipo coacheado por Ricardo Montaner.

“Esas son puras boludeces, porque la verdad que el tiempo que compartimos con Jéssica, que fue muy cortito, fue muy hermoso. Ella me enseñó mucha data de música, ella es profesora. Yo le hablé de sus cejas, intercambiamos data", indicó Sandoval, para luego agregar una charla que mantuvo con Amicucc después del nuestro knock out "para que dejen de hablar boludeces”, insistió la cantante.

"Y si quieren decir algo, digan que pueden venir a hacerse ‘chapa y pintura’, si quieren potenciar en cejas y pestañas...”, señaló promocionando su centro de belleza en medio de una fuerte carcajada.