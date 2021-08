Gran paso para concretar el ensanchamiento del puente sobre el canal Serodino

El gobernador asistió en Pueblo Andino a la apertura de sobres para el ensanchamiento de un puente angosto que cruza el canal Serodino sobre la ruta 91. Estuvo acompañado por el presidente comunal José Abraham y el senador por el departamento Iriondo, Hugo Jesús Rasetto.

Al respecto, el legislador reflexionó "Nosotros tuvimos la suerte de tener la ruta 91 pavimentada nueva de punta a punta. Tiene más de 100 kilómetros en un sólo departamento. Pero dentro de esa ruta nos quedó un puente muy estrecho, que no se adjudicó la pavimentación. Hoy logramos la apertura de sobres. Es la ruta del mundo que más camiones de soja transporta, imaginate un camión atrás de otro en un puente estrecho, permanentemente hay accidentes".

Hubo otras adjudicaciones pero no pudieron concretarse. En un momento, en una situación crítica del país, se dispararon los precios y las empresas no firmaron el contrato porque la oferta quedó desvirtuada con relación al costo.

Campaña electoral

En relación a cuál es el clima electoral, el senador acordó con la sensación generalizada de que no hay un interés en la sociedad. "Va a ser una elección muy apática, estamos viendo porcentajes altos de voto en blanco. Hay un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer desde la política, para reconciliar la sociedad. Al político le llega todo el tiempo la rencilla política y después queda muy poco tiempo tiempo para los problemas de todos los días. Eso termina distanciando la política con el hacer político. Por eso después tenemos crisis de poca empatía y abstención, el cuestionamiento de la política".

Para el entrevistado, se toman como naturales la libertad y el sistema democrático pero no son cosas dadas. "La república, la democracia, las elecciones, no son elementos que van a estar siempre. Son elementos en permanente construcción, sino aparece la tiranía, el despotismo. La democracia es un factor creado por el hombre, sino la cuidas y no la construís, un día puede no estar más", dijo por último.

