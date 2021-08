Cuáles fueron los principales temas abordados en el Concejo

Analizaron y continuará en estudio proyecto para levantar un edificio y hotel en la zona de San Lorenzo y Presidente Roca.

Su habitual reunión semanal realizó hoy, lunes 23 de agosto, la comisión de Planeamiento, presidida por su titular, María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, quien lo hizo a través de la plataforma Zoom, al igual que Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura-FSP; Roy López Molina, de Cambiemos; Fabrizio Fiatti, de Creo; Renata Ghilotti, de Propuesta Republicana, y Alejandro Rosselló, de Juntos por el Cambio, en tanto participó desde una de las salas del Anexo "Alfredo Palacios", Agapito Blanco, de Cambiemos.

Entre otros temas los ediles y las concejalas analizaron extensamente el mensaje del Departamento Ejecutivo respecto al complejo de usos mixtos que se pretende levantar en la zona de San Lorenzo y Presidente Roca, que incluirá una torre de departamentos y un hotel de la cadena Hilton.

El edil Fiatti indicó que se habían incorporado al expediente, "dos documentos", "un informe de los particulares" que pretenden levantar el Iconcenter, y "uno de la Secretaría de Planeamiento, la Comisión de Evaluación de Proyectos Urbanos (Cepu), donde se precisan datos y se alude a las compensaciones, por lo que pidió que se le diera paso de Planeamiento a las otras dos comisiones que deben analizar el expediente, Ecología y Gobierno.

La concejala Ghilotti, en una primera intervención expresó su acuerdo.

En tanto la edil Pellegrini indicó que "no acompañamos, por cuestiones que ya hemos expuesto" y aludió a que "la volumetría es muy alta para ese sector de la ciudad" para acotar que se piden 61 metros de altura, cuando el máximo es 54.

Cuestionó igualmente que "los deslindes son escasos" y menciono que "en lugar de 10 metros, son 6 y 4 metros" para aseverar que "no hay argumentos que convenzan". Asimismo marcó respecto al segundo bloque del edificio previsto para el hotel "son 29 metros, en lugar de 25, por la cantidad de habitaciones que este tipo de hotel requiere", y también mencionó sus críticas respecto a las compensaciones que "son del 10 por ciento, cuando deberían ser entre 10 y 15 por ciento". Acotó que "todas las excepciones tienen más que ver con el tipo de proyecto que con beneficios para la ciudad y la plusvalía es muy escasa".

A su turno el edil Blanco, dijo que tras las dudas, que habían sido respondidas, "la inversión es de casi 9 millones de dólares, la generación de trabajo genuino es muy importante, no existe en la provincia generación de empleo de esa magnitud, y está por delante de cualquier otro argumento".

La concejala Gigliani, precisó que "no lo vemos negativo, ni que todo sea positivo", pero estimó que "este tipo de proyectos edilicios especiales deberían hacerse, no en zona de trazado vial primario, sino en grandes avenidas, frente a parques". También aludió que "no se define desde el Ejecutivo el monto de la compensación, que sí lo define el informe de la arquitecta del proyecto". Hizo de igual modo referencia a la cochera sobre el carril exclusivo para el transporte urbano de pasajeros, aunque aclaró que "no es una playa de estacionamiento de explotación comercial".

Con relación al ingreso al estacionamiento el edil Fiatti dijo que "el uso de la cochera es para los residentes y para el hotel" y destacó la iniciativa en el marco de los proyectos para rehabilitar el área central de la ciudad. Sostuvo que "los metros que se excepcionan no son exorbitantes para el área" para agregar que "la altura exceptiva tiene que ver con la transitabilidad pública del basamento".

El edil Rosselló, por su parte, mencionó que "la mayor altura tiene que ver con la naturaleza del proyecto. Estamos hablando de una intervención urbanística que mejora el centro de la ciudad, que debe ser reactivado".

En una nueva intervención la edila Gigliani recordó que "la norma de proyectos edilicios especiales habla de una altura de hasta 54 metros y acá estamos hablando de 61,10 metros, el lote interno, de 25 a 29 metros y en cuanto a los deslindes, uno de 6, pero otro de 4 metros".

Por su parte la concejala Ghilotti, resaltó la importancia de la "inversión de gente de Rosario, en Rosario, que va a generar empleo, va a dar valor al centro de Rosario, potenciará la zona. Es una obra que beneficiará a todos los rosarinos".

Mientras que en una nueva intervención la edila Pellegrini consideró que "la compensación es muy exigua en relación a la mayor constructibilidad" y precisó que "no estamos en contra de generar empleo".

Reiteró el edil Blanco que "los 9 millones de dólares de inversión equivalen a 1.000 millones de pesos, de los cuales 500 millones serán impuestos nacionales provinciales y municipales" a lo que sumó el empleo de "carpinteros, herreros, del quiosco que vende sándwiches en la esquina" de la obra, para indicar que "es un dato objetivo, que es incontrastable, el empleo genuino".

El expediente quedó en estudio en la comisión.

Por su parte ratificó diferentes expedientes que habían obtenido despacho la semana pasada, entre los que se incluyen pedidos de particulares y solicitudes de informes.

Se resolvió también la remisión de expedientes al Departamento Ejecutivo para los correspondientes informes técnicos y se analizaron otros que continuarán en estudio en el ámbito de la comisión.

REUNIÓN DE SALUD

Durante el transcurso de la comisión de hoy, se ratificaron los despachos de la semana anterior y se recibió en audiencia a profesionales que presentaron una propuesta de creación de Casas a Medio Camino para la atención de la salud mental.