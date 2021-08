Eduardo Domínguez: "Nos tenemos que acostumbrar a estos partidos, porque el equipo se ganó ese respeto"

El actual campeón del fútbol argentino empató 1 a 1 ante Sarmiento en condición de local. Colón sigue invicto en esa condición y en la segunda parte mejoró notoriamente. Eduardo Domínguez, en conferencia de prensa analizó: "El rival nos vino proponer una defensa muy férrea y cerrada. Nos costó entender los momentos del partido y posicionarnos mejor. Ajustamos en el segundo tiempo. para abrir esa defensa necesitábamos otros jugadores. Nos cortaron mucho con falta y eso nos llevó a jugar un partido lento. Recién en el final del primer tiempo advertimos la situación. Sabemos que se iban a cerrar y salir rápido. Nos costó desenredar la buena defensa de Sarmiento".

"Nos tenemos que acostumbrar a estos partidos, porque el equipo se ganó ese respeto. El rival viene a proponernos esto. Entonces, no podemos echarle culpas a que ellos se metieron atrás y no nos dieron atrás. Depende de nosotros encontrarle la vuelta. Está claro que habría días que costará más y otros no. Hoy (por este martes) fue el caso. En la medida que nos acostumbrando mejoraremos. Siempre hay cosas positivas y negativas del partido. Siempre elijo ver lo bueno, donde el equipo supo reponerse. me queda una mejor sensación que el partido pasado" declaró.

Más tarde continuó: "Hay que hacer foco en lo colectivo y ver las individualidades. Si bien esto es de equipo, dependemos de las individualidades y sino están, es complicado doblegar al rival, sobre todo con plantemos como el de Sarmiento. Lucas Beltrán hizo un gran esfuerzo en su primer partido desde el inicio, pero buscamos y necesitamos más. Es un chico y no vamos a exigirme más de lo que requiere la situación. No tuvimos la claridad en ataque. Entender que en lugar de ir por adentro teníamos que ir por afuera. Nos costó tener la cancha de frente, por virtudes del rival. Ante esto, tenemos que doblar los esfuerzos y ver qué nos propone el rival para mejorarlo".

"Esto no es defender la estrella, sino defender lo que queremos ser. Entendemos que nos miran diferente por cómo juega y propone Colón, más allá de lo que conseguimos. Creemos que somos competitivos y tenemos muchas virtudes. Hay defectos, pero me parece que fuimos rehén de otras formas que antes no estaban. Entonces quedará en saber leer bien eso para superar al rival" señaló.

"Tenemos presente otro sistema para el caso que sea necesario. Está en la cabeza, porque nos fue bien, pero también mal. Todos los sistemas tenemos anotados y nos adaptamos. Nos vamos con una lección enorme".

Consultado sobre la situación de Goltz y Delgado, el técnico informó: "A Paolo todavía le falta fútbol, pero físicamente está apto, por eso estuvo en el banco. Sabemos que precisa ritmo y es clave que tenga más entrenamientos. Lo vemos bien y eso es muy importante para nosotros. Creemos que hay chances de contar con Rafa el fin de semana. Está en la parte final de su evolución y quizás en estos días ya lo tengamos en consideración".

En la próxima fecha Colón enfrentará a Independiente, sobre el rival dijo: "Sabemos el potencial de Independiente, pero también conocemos el nuestro. Vamos a un estadio con mucha historia. Es lindo jugar ahí. Son partidos que todos queremos jugar y no pensamos en la racha que venimos teniendo. Iremos con el mismo entusiasmo de siempre, comprendiendo que el rival nos dará dificultades y que nos otros también. Vamos sabiendo que somos un buen equipo y tenemos la tranquilidad de creer en lo que hacemos. Lo vi en el vestuario y eso me lleva a confiar en este grupo de jugadores".

"Nosotros venimos a competir y tenemos la cabeza puesta en solo eso. Después lo otro, deberían preguntarle a los dirigentes y jugadores. Yo sigo viendo esa hambre de querer ganar y con los pies sobre la tierra. Este es un equipo inteligente y somos competitivos siempre. Queremos seguir creciendo para llegar con chances al final. Deseamos estar entre los mejores en el sprint final y después esperar la final de fin de año, sabiendo también que se viene la Copa Libertadores. Hay muchas cosas por delante y nuestra competitividad mental está en todos los partidos" cerró tras ser consultado sobre los premios que no se arreglaron con el plantel.

Con info de LT10