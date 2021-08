La cotidianeidad del batero de los Stones: del escenario al supermercado

La muerte del legendario baterista de The Rolling Stones, Charlie Watts, sigue generando conmoción en todo el mundo. "Era más stones de los Stones. Cada vez que iba a nuestro país a tocar, era el más aplaudido. Esta muerte sorprendió, nos entristece, es como el final de los Rolling Stones, va a ser difícil continuar sin él", apuntó Rodolfo Milesi, argentino radicado en Londre desde hace 19 años.

El entrevistado comentó a Cadena OH! un aspecto poco conocido del músico. "Era un tipo súper normal, lo he visto varias veces. Pero justo las dos veces que me animé a hablarle fue en el supermercado", dijo riendo Milesi. "La bolsa tenía un diario, leche, caminaba normal por la calle. Era perfil bajo él y por las formas de vestirse también, un personaje total".

En una ciudad que todavía no es la misma, sino que está recuperándose del coronavirus e intentando volver a la normalidad, el baterista de The Rolling Stones hacía sus compras como una persona más. "En el supermercado no se le acercaba nadie, los argentinos tenemos una especie de pasión especial por ellos, así que los descubrimos e identificamos al toque", dijo por último el entrevistado.

