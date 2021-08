Boasso propone convertir los planes sociales en un seguro de desempleo con condiciones

El candidato a senador nacional por la lista Primero Santa Fepresentó una innovadora propuesta para modificar y mejorar el régimen de asignación y control de los planes sociales en el país. "La situación es tan grave como preocupante. Los planes sociales se usan con fines políticos y terminan siendo un negocio de los piqueteros y sus distintas agrupaciones que los utilizan para construir un ejército de falsos seguidores y militantes pagos. Ante esto, nuestra idea es convertirlos en un seguro de desempleo transitorio", anticipó el ex concejal de Rosario.

Al respecto, Boasso explicó que las asignaciones se otorgarían durante seis meses mientras la persona "busca empleo conforme a su oficio y conocimientos", en tanto que el plan se puede renovar por igual lapso "si no tuvo éxito y sigue sin trabajo": "Una vez que se demuestra que efectivamente busco empleo pero no lo consiguió, se brinda una capacitación en un oficio distinto al que la persona ya conoce, el cual debe ser un rubro solicitado y requerido por las empresas de la región en pos de asegurar una inserción laboral rápida y eficiente a partir de esos nuevos conocimientos adquiridos".

"De esta manera, con lÍmites y obligaciones para ambas partes, se van renovando los planes bajo la modalidad de seguro de desempleo", puntualizó uno de los referentes de la lista Primera Santa Fe, quien junto a Luis Contigiani, candidato a diputado nacional, tratará desde el Congreso impulsar la producción y el desarrollo de la provincia.

Por último, Boasso destacó que el objetivo primordial de este proyecto es evitar que "termine pasando lo mismo de siempre" con la entrega de los planes. "Los que los reciben sólo se quedan de brazos cruzados y no buscan más laburo, o si encuentra alguno, no quieren que los anoten en blanco porque les conviene seguir teniendo el plan. Esto no dignifica al hombre, el trabajo es lo único que lo hace. Por lo tanto, el sistema que propongo es el que se utiliza en los países europeos. Basta de planes sociales que se dan por el plan mismo, con fines políticos e interés que todos conocemos, hay que terminar con este negocio de la corrupción que se burla de la sociedad", aseveró el candidato a senador de Primero Santa Fe.