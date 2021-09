Se abre la tercera convocatoria para el RUAGA

Hay grandes expectativas en la tercera convocatoria para inscribirse al registro de adoptantes, que será desde este miércoles al 10 de septiembre. Esperan encontrar hogar para 23 preadolescentes mayores de 10 años. “El tiempo de esos chicos es para ayer, porque no hay familias disponibles”, recalcó María Magdalena Galli Fiant, directora del Registro Único de Aspirantes con Fines Adoptivos (Ruaga).

Según confirmó Galli Fiant, será la tercera convocatoria del año. “Es lo que estamos implementando desde el año pasado: cuatro convocatorias anuales en marzo, junio, septiembre y diciembre”, describió.

Leer también: Se inscribieron 172 futuros adoptantes en el RUAGA

El trámite es sencillo. Hay que ingresar al espacio del Ruaga en el portal http://santafe.gov.ar y completar el formulario F1. “Hay mas información que invitamos a ver en las redes sociales (Instagram y Facebook), donde subimos videos breves informativos que pueden ser útiles para quienes se inscriban”, agregó la funcionaria.

Proyecto de familia

Al entrar de lleno en una problemática que plantea desafíos permanentes, la especialista en niñez y familia con trayectoria en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) aportó su mirada. “Los que se inscriben tienen el deseo de ser padre o madre, está claro. Pero adoptar no es un proyecto solidario, sólo de colaboración hacia otro. Es un proyecto de familia, que tiene como centro a los niños y adolescentes. Aquellos que se inscriben tienen que desear incorporar a su familia a chicos y chicas como hijos; no solamente con la finalidad de colaboración”.

Antes se decía “quiero ser padre o madre adoptivo”. Pero hubo un cambio de paradigma. Ahora se pone el acento sobre los niños que necesitan una familia. “Hay que insistir, y es fundamental, en que el eje son los chicos y chicas que no tienen familia. El sistema no está organizado para garantizarle a los que se inscriben que vayan a concretar su proyecto de paternidad o maternidad. No podemos garantizar que después de tantos años inscriptos podrán ser padres adoptivos. A veces esos proyectos no se concretan”, planteó Galli Fiant.