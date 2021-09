Los motivos que encendieron el conflicto territorial entre Argentina y Chile

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció la intención de su país de apropiarse de un sector de la plataforma continental argentina, reviviendo las tensiones entre los países que habían sido selladas con el acuerdo de paz de 1984.

Piñera, que termina su mandato en marzo próximo, pretende reclamar ante la ONU una supuesta soberanía chilena sobre un territorio de 5.000 kilómetros cuadrados -la llamada medialuna- que Argentina incluye en su plataforma y de un sector del espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Leer también: Se tensa la relación con Chile por la plataforma continental

En diálogo con Mañana OH! por Cadena OH! el profesor de Historia, Fernando Roggero manifestó que "los límites políticos cuando no están claros geográficamente, son escenario de disputa; y a la vez están atravesados por el contexto interno y externo de los Estados".

"Creo que este reclamo de Chile sobre una porción del territorio, tiene que ver con un contexto interno del propio partido gobernante que lo tiene como presidente a Piñera y por otro lado por un conflicto que data de 1881; desde los inicios del Estado-Nación argentino, comienzan estas disputas que por momentos son más acaloradas, momentos muy complicados como fue a fines de la década del 70. Ahí fue el punto más crítico del conflicto donde estuvimos a punto de enfrentamiento bélico entre Argentina y Chile, que requiere la intervención del papa Juan Pablo II", analizó el especialista.

En otro tramo de la nota, Roggero aseguró que las declaraciones del Gobierno chileno son "una reacción a la ley que sanciona el Gobierno argentino donde delimita claramente y publica el nuevo mapa de la Argentina. Este territorio, en mirada de los chilenos, les pertenece”.

Leer también: El Gobierno acusó a Chile de intentar apropiarse de parte de territorio argentino

“Lo que hace Chile es un decreto presidencial, esto en esfera internacionales no tendría mayor implicancia, en términos formales, hay que ver qué pasa después”, advirtió el profesor.

Antecedentes

Respecto a por qué Chile reacciona de esa manera, Roggero sostuvo que “la historia nos indica que generalmente, algunos gobiernos, cuando atraviesan crisis políticas, sociales y económicas, como el caso del Gobierno de Chile se suele apelar a viejas reivindicaciones históricas”.

“No es la primera vez que la Argentina tiene un conflicto semejante” insistió el profesor, y ejemplificó con las Islas Malvinas. En tanto, sostuvo que el gobierno del vecino país “pone en discusión este tema; Chile tiene conflictos más importantes que resolver. Podría ser una estrategia del Gobierno chileno para una reelección que lo tiene muy mal parado”.

Para finalizar, Roggero aseguró que “uno ve las declaraciones de los Estados y la apuesta es una resolución diplomática; uno no ve otras salidas”.

Escuchar también la nota completa