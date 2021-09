Scaloni habló en conferencia sobre el equipo para jugar ante Venezuela

La Selección Argentina volverá a jugar este jueves por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Será contra Venezuela, como visitante, en el primer partido del equipo dirigido por Lionel Scaloni, tras la conquista de la Copa América de Brasil. El entrenador habló este mediodía en conferencia de prensa desde Caracas, donde afirmó que todavía no definió la formación para mañana, aunque aseguró que Lionel Messi está bien y será titular.

Scaloni y la vuelta de Dybala

"Paulo siempre formó parte de la Selección, no tuvo un semestre de continuidad y por eso no estuvo en la lista de la Copa, pero siguió siendo parte del proceso. Siempre lo quisimos y lo valoramos por lo futbolístico y por lo que aporta al grupo. Lo veo como mediapunta o como punta. Cuando jugamos con tres arriba puede hacerlo en cualquiera de los tres puestos. Lo vemos bien, con ganas empezó la pretemporada con su equipo, jugó los partidos del inicio del campeonato y nos gusta que vuelva".

Scaloni y los minutos de los convocados

"Uno prefiere siempre que el jugador que está en la Selección juegue la mayor cantidad de partidos, de eso no hay dudas. Lo que ocurre con la mayoría que tenemos nosotros, que juegan en Europa, lo hacen cada tres días entonces si sumas todos esos partidos, algunos juegan 60 ó 70 partidos al año. Si juega la mitad, ya tiene 30, es difícil que no venga con rodaje. La dificultad es esta convocatoria, porque ahora específicamente no tienen minutos. A lo largo de la temporada los van a tener, porque tienen muchos partidos".

Scaloni y la cosecha de puntos para la triple fecha

"En principio creo que el partido de mañana es de máxima dificultad. Es una Selección que está necesitada de puntos y es una buena Selección, a la que a Argentina le ha costado ganar en las últimas Eliminatorias. Lógicamente, sacando un resultado positivo mañana se abre otra manera de afrontar los siguientes partidos. Es inútil pensar que podemos hacer los nueve puntos si todavía no pasamos el primero. Siempre que se gana el primero, la manera de afrontar los siguientes es más fácil".

Scaloni y las presiones de la Selección

"Siempre les dije a los jugadores que con todas las cosas que suceden en la vida hay que darle la importancia necesaria. Acá es representar a la Selección y dar el máximo, todo lo demás como ponerse presiones, no sirve de nada. Fuimos campeones hace nada, y ahora tenemos una triple fecha en la que tenemos que volver a la talla y competir. Salimos campeones, sí. Pero si no hubiésemos salido campeones también tendríamos que competir. Ellos lo saben muy bien y han venido con muchas ganas, empezando de cero prácticamente. No tenemos que confirmarnos en absoluto".

Scaloni y su imagen ante la gente

"En cuanto a mi imagen, siempre he sentido el cariño de la gente. Mi manera de ser no va a cambiar por ganar o no ganar. Lo dije en la Copa América de 2019, a veces no ganando podes dejar cosas positivas y ganando, lo contrario. Mi imagen creo que sigue siendo la misma".

Scaloni y los jugadores al límite de amarillas

"Nosotros ponemos lo mejor y no pensamos en el siguiente partido. Ponemos lo que creemos que es lo mejor para este partido, sin pensar en el siguiente y cuando termine Venezuela ya enseguida vamos a preparar el de Brasil".

Scaloni y los puntos a mejorar en la Selección Argentina

"Todos los equipos tienen cosas a mejorar, incluso el mejor de todos. En cuanto al rendimiento, el rival a veces juega y eso es evidente. En esos momentos, hay que saber que el rival puede dominar. Es importante que el equipo sepa que en alguna fase del partido vaya a pasar, y lo tenemos asimilado. Hay que saber que hay momentos en lo que tenemos que tener la guardia alta y después retomar la manera de jugar. Es evidente que tenemos que mejorar como cualquier equipo que no es perfecto".

Scaloni y la chance de jugar con público ante Bolivia

"Es evidente que le hemos dado una alegría a la gente, que hace tiempo la necesitaba. Estamos eternamente agradecidos por las muestras de cariño. Esto se habla en el seno de la Selección. Fue un triunfo muy lindo haberlo conseguido y lamentablemente no se ha podido festejar por el momento que estamos atravesando. Esperemos que el partido con Bolivia la gente vaya y pueda ver a sus ídolos lo más cerca posible. Hace tiempo que no hay público y ojalá se pueda poner primera para que la gente vea a los jugadores de cerca".

Scaloni y el paso de Messi del Barcelona al PSG

"Estamos totalmente al margen de lo de Messi. Sabemos que venir a la Selección es totalmente a estar en un club. Si tenemos que elegir, preferimos que esté con argentinos y que esos chicos tengan la posibilidad de venir, ayuda. En cuanto a preferencias, no nos cambia mucho. Sabemos que está en uno de los mejores clubes de Europa, que va a competir por lo máximo y eso es lo más importante".

Scaloni y el después del título en la Copa América

"Lo poco que pude hablar con el grupo en estos días, es claro que ahora hay un nuevo desafío. Todas las Selecciones querrán ganarle al campeón y eso es una dificultad añadida, pero esto sigue. Tenemos la necesidad de sumar puntos y hacer una buena eliminatoria. Ganar la Copa América hace que el equipo se sienta mejor, más confiado y pueda plasmar en la cancha lo que el DT pide. La dificultad va a ser siempre la misma: máxima contra todos los rivales. Las Eliminatorias son difíciles y no cambiará nada. Si pensamos que está todo hecho, es un error. Sufriremos por momentos, y eso lo tenemos incorporado. Todos son difíciles, e intentaremos hacer las cosas de la mejor manera".

Scaloni y el plus de los jugadores argentinos

"Desde que formo parte de la Selección, en juveniles o en la mayor, siempre he visto la misma predisposición, lo que pasa es que cuando se gana y se logra algo se magnifica todo. Si hay algo que caracteriza al jugador argentino es querer estar y eso siempre lo vimos. Al haber ganado eso se amplía mucho más, las ganas de querer ser partícipe de algo sobretodo ahora que se viene algo lindo que es clasificarse a un Mundial. El jugador argentino siempre ha hecho un esfuerzo y ahora nos toca ser cuerpo técnico, pero con anteriores procesos ha sucedido esto. El jugador argentino quiere estar bajo la circunstancia que sea y eso es un plus".

Scaloni, sobre el comunicado del Aston Villa

"Dimos lista para los tres partidos y de eso no hay ningún tipo de dudas. Los jugadores están para jugar los tres".

Scaloni y la duda en el lateral derecho

"En principio contamos con Molina Lucero, Montiel y Foyth en el lateral derecho. Sabemos que Montiel es un jugador apto para jugar, incluso no teniendo la cantidad necesaria de minutos que desearíamos. No creo que sea un inconveniente que pueda jugar. Estamos bien, estamos cubiertos y contentos con los futbolistas. Agregamos a Foyth que todos saben que forma parte de esta Selección y decidiremos mañana. Tenemos la posibilidad de poder elegir y que el equipo no se resienta, y que el que juegue esté en las mejores condiciones para el partido".

Scaloni y la presencia de Messi

"Si Messi está en condiciones físicas va a ser titular. Vamos evaluando partido tras partido y por lo que hablé con él está bien y no hay ningún tipo de dudas. Lógicamente, sin los minutos que venía teniendo en la Copa pero ya saben cuál es mi respuesta y mi pensamiento respecto a él. Va a jugar y esperamos que lo haga en los tres partidos si está en condiciones".

Scaloni y la convocatoria en medio de tantas negativas

"Dimos la lista, se habló muchísimo de que no iban a ceder a los jugadores y quiero recalcar la predisposición, por querer estar y ser parte de la Selección. Es un plus que tenemos nosotros y les agradezco por haber venido. Es un paso adelante que esta Selección dio. Con los clubes nunca tuvimos negativas, hemos hablado con la mayoría y debatido. A la mayoría tenemos acceso desde el cuerpo técnico. Llegamos a la conclusión de que tenían que venir y estamos contentos de que estén con nosotros".

Sin minutos, pero bien desde lo físico

"Desde lo físico, los jugadores están enteros que es lo más importante. Lo único son los minutos que muchos no han tenido, algunos no han jugado y eso cuenta de cara a los tres partidos, pero físico están al 100% y cualquier otra cosa se suple con las ganas de estar"

Scaloni, la falta de minutos y la rotación en los tres partidos

"Son momentos delicados. Muchos jugadores todavía no tienen minutos y son tres partidos en pocos días. Hay que administrar un poco las fuerzas y tener en cuenta las amarillas. El primer partido siempre es el más importante y pondremos lo que creemos que es lo mejor. De acuerdo a lo que pase con Venezuela, armaremos el segundo partido. Pero vamos a poner lo que creemos que es lo mejor".

Scaloni no confirmó el equipo

"Ayer recién hicimos el primer entrenamiento. Hemos hablado con la mayoría para ver su estado pero no está definido. Lógicamente no va a variar mucho del último partido, de la final de la Copa América. Siguiendo esa línea estaremos".

Los próximos partidos de la Selección Argentina rumbo a Qatar

Argentina jugará este jueves, desde las 21, contra Venezuela, como visitante. Luego, el domingo, a las 16, visitará a Brasil y cerrará la triple fecha como local de Bolivia, el jueves 9 de septiembre a las 20.30.

Los jugadores de Argentina que están al borde la suspensión

El plantel de la Albiceleste tiene seis jugadores con amarilla que, en caso de ser amonestados contra Venezuela, se perderían el clásico del domingo contra Brasil. Ellos son Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul, Gio Lo Celso y Lautaro Martínez.

El probable equipo de Argentino contra Venezuela

El 11, con varias dudas, sería con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel -mano a mano-, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso o Nicolás González -con ventaja para el de Tottenham-; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Con info de TyC Sports