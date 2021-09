De qué se trata la propuesta “Sábados activos” que comienza este fin de semana

Este fin de semana comenzará la implementación del programa “Sábados activos”, el cual buscará intensificar la revinculación de los alumnos de 3 y 4 años con el sistema educativo. La iniciativa tendrá lugar en 254 escuelas de secundaria orientada del ámbito urbano de la provincia.

“Estamos contentos y muy expectantes. Las actividades tienen que ver con lo que se hace en el aula, pero encarado de otro modo. La intención es que los chicos puedan poner en palabras lo que sucedió durante estos dos años atípicos”, explicó el subsecretario de Educación Secundaria, Gregorio Vietto.

Como instancia de participación no obligatoria, lo alumnos realizarán actividades recreativas, lúdicas y deportivas coordinadas por equipos de profesores de educación física y artística. “Los chicos se van a revincular con la escuela de otro modo, donde no harán las mismas actividades que durante la semana. Hasta el momento tuvimos muy buena recepción, donde nuestro desafío será poder mostrar a los estudiantes que lo que se enseña está vinculado con su vida cotidiana”, sostuvo el funcionario al aire de Cadena OH!.

La actividad institucional se desarrollará en cada establecimiento sábado por medio (un fin de semana tercero y el siguiente, cuarto) y se extenderá tres horas y media, el tiempo equivalente a una jornada escolar matutina.

Asimismo, Vietto explicó que ningún docente de cátedra verá afectada su jornada laboral, ya que, los agentes abocados al programa fueron convocados previamente por escalafón.

La posibilidad de que se dictasen clases los fines de semanas había generado una fuerte controversia con los gremios docentes desde el momento mismo en el que la idea había sido deslizada desde el Gobierno. El fundamento del Ministerio de Educación se sustentó en la necesidad de "robustecer" el segundo semestre y poder recuperar parte de la presencialidad perdida.

