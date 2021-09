Alejandro Limia cerca de volver a Unión

El exfutbolista Roberto Battión, de 39 años, es el nuevo secretario deportivo del club Unión, donde inició su carrera y jugó 86 partidos oficiales entre 2001 y 2007.

Leer también: Roberto Battión volvió a Unión

Battión, quien se retiró de la práctica profesional hace cuatro años, reemplazará a Martín Zucarelli, quien abandonó el cargo en febrero de este año luego de más de tres años de permanencia. En el día de su oficialización, el club "tatengue" indicó que el exjugador será acompañado en el área técnica por los entrenadores Fernando Nogara y Esteban Amut, este último especialista en análisis de videos.

Más info

Pero una polémica se desató automáticamente, Fernando Nogara aparecía en un video diciendo que era hincha de Colón y que su sueño era dirigir al equipo sabalero. No pasaron muchas horas para que se confirme su salida de la secretaría técnica. Por lo que pudo averiguar el equipo de Diez en Deportes, el elegido para ocupar un lugar será un ex jugador del club que no se encuentra en este momento en Santa Fe. Se trata de Alejandro Limia, histórico arquero tatengue.

Roberto Battión, nacido en Santa Fe el 1 de marzo de 1982, dejó Unión para jugar en Argentinos Juniors (2007-2008) y posteriormente pasó por Aris Salónica de Grecia (2008-2009), Banfield (2009-2010), Independiente (2010-2013), All Boys 2013-2014), Veria FC de Grecia (2014-2016) y se retiró en Atlético Pilar de la Liga Esperancina (2017).