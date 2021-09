Quiénes serían los más afectados ante la llegada de una tercera ola de contagios

El director de 3er Nivel de Salud de la provincia, Rodrigo Mediavilla, destacó que "lo peor de la segunda ola ya pasó" pero advirtió que "la tercera ola" de coronavirus -impulsada por la variante Delta- podría llegar "a fines de septiembre o principios de octubre". Asimismo, destacó que, en caso de producirse, afectará más a los no vacunados y a los niños. En ese sentido, pidió "apretar el acelerador de la vacunación".

El ritmo de la campaña de vacunación y los alentadores datos epidemiológicos provocaron la flexibilización de más actividades o la ampliación de aforos y horarios en otras. Este lunes, en declaraciones radiales, Mediavilla destacó que "lo peor de la segunda ola ya pasó" porque "funcionaron los tres pilares clave para que así fuera, que son el Plan Detectar, los hospitales y la vacunación".

Acerca de los vacunados y la disminución de camas críticas ocupados, el funcionario destacó que "hoy, el 80% de las personas que están en terapia intensiva son personas no vacunadas. Ya sea por resistencia a la vacuna o por desconfianza, consideramos que lo importante es demostrarle a la población que la vacunación, cualquiera sea la marca, funciona".

Consultado sobre si había alguna franja etárea en particular la que se mostraba más reticente a la vacunación, Mediavilla destacó que "los jóvenes siempre fueron los más reticentes y también lo hicieron con las medidas de protocolo. Ahora, y ojalá me equivoque, tenemos que estar preparados para la tercera ola que, con la lógica de la pandemia, va a afectar a los más vulnerables, es decir a los que no están vacunados y a los más chicos. Entonces tenemos que seguir apretando el acelerador de la vacunación"

Según las proyecciones y estimaciones, el director de 3er Nivel de Salud evaluó que la tercera ola "podría llegar a final de septiembre o a principios de octubre. Hay que recordar que la primera afectó a los más vulnerables, que fueron los adultos mayores. La segunda ola lo hizo con los más vulnerables que no estaban vacunados, que fueron los de la franja de 50 años. Esta tercera ola la van a padecer quienes no se hayan querido vacunar y los más chicos. Lo bueno es que ahora tenemos margen".