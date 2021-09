El Gobierno asegura que se superó el pico de la segunda ola de la pandemia

El gabinete de la ministra de Salud Sonia Martorano coincidió ayer que Santa Fe superó el pico de la segunda ola de la pandemia por el éxito de un megaoperativo de vacunación histórico y el compromiso de santafesinas y santafesinos con los cuidados ante el covid. El secretario de la cartera, Jorge Prieto consideró un “hecho muy importante” que “el 67% de la población objetivo tenga la primera dosis y el 41% esté con el esquema completo”.

“Llevamos 14 semanas con un número de casos por debajo de los 200”, enfatizó. El sábado se registraron 141 contagios; el domingo, 74 y el fin semana, sólo dos fallecidos. El director provincial de Tercer Nivel de Atención, Rodrigo Mediavilla aportó otro dato: la ocupación de camas críticas ya está por debajo del 60%. “La campaña vacunación en la provincia ha sido un ‘campañón’. Brillante, ese es el término para definirla”, dijo Mediavilla. “La orden del gobernador Omar Perotti era que toda vacuna que entra tiene que estar en el brazo de la gente. Y eso es lo que se está ejecutando”, explicó.

El secretario de Salud atribuyó el descenso de los contagios al resultado de la vacunación. “Hemos avanzado. El 67% de la población objetivo ya tiene la primera dosis y el 41%, el esquema completo. Es un hecho muy importante y eso tiene que ver con este descenso sostenido en el número de casos, que ya llevamos 14 semanas por debajo de los 200” contagios.

“Esa es la importancia que tiene este megaplan de vacunación y seguir con los cuidados” ante la pandemia, señaló Prieto. “Ahora habrá que sostenerlo en el tiempo para llegar a una normalidad y convivencia con el virus. Porque no vamos a poder deshacernos del virus, pero sí controlar el número de casos que van a perdurar en el tiempo. Si aumenta el número de vacunados y seguimos los cuidados vamos a poder cumplir el gran objetivo que es tener una nueva vida, de convivencia con la pandemia, que es lo más esperado por santafesinas, santafesinos y por el mundo”.

“La campaña de vacunación ha sido brillante, ese es el término para definirla”, precisó Mediavilla. “El plan tiene tres pilares: la detección precoz de los casos, la vacunación para protegernos y los hospitales para atender a los enfermos. El plan estratégico dio resultados y se viene vacunando a todo ritmo y a toda velocidad. La orden del gobernador es que vacuna que entra tiene que estar en el brazo de la gente y eso es lo que se está ejecutando”, agregó.

Superado el pico de la segunda ola, estamos “en una meseta, en un valle”, definió Mediavilla. “Ya pasamos el segundo pico, quedan muy poquitos casos. Vemos cierta relajación, pero la gente está muy cansada. Hace más de un año que estamos con esta pandemia, y es lógico que la gente esté muy cansada. Pero hay que seguir insistiendo con la prevención”

“Hoy, el nivel de ocupación de camas críticas está por debajo del 60%. Los sistemas de salud empiezan a colapsar cuando se supera el 80%. Con el 60% estamos bien. El personal de salud trabaja en toda la patología pospuesta a lo no covid. Los médicos, enfermeras y kinesiólogos siguen trabajando a full pero ya no con la patología covid, sino la no covid pospuesta”, concluyó.